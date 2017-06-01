За романтикой в Пятигорск

Дмитрий Койда Летим в Пятигорск - город, который называют природным музеем минеральных вод и с которого в 1863 году началась история русской курортологии, в город пяти вершин, воспетый Михаилом Лермонтовым. А наш сегодняшний рассказчик - тульский путешественник Дмитрий Койда dk1974.

- 17 мая 2017 года у меня с женой пятнадцать лет совместной жизни (официальной). "Надо это дело как-то отметить. Дарить хрусталь банально" — подумал я, поэтому лучше организовать романтический уик-енд или проще говоря короткое путешествие по России.

"Калининград или Пятигорск, море или горы?" — этот мучительный вопрос я задавал себе за три недели до поездки. Стоимость перелёта примерно одинаковая. Определиться было тяжело, оба направления интересные и очень разные. В итоге я решил, что в двадцатых числах мая на юге Ставропольского края будет уже тепло, а в Калининградской области ещё прохладно.

Хотите посмеяться? Случилось всё в точности наоборот. В Калининграде все дни стояла идеальная туристическая погода +24 днём без единого облачка. В Пятигорске +15 максимум и все дни дожди. Накануне вылета, видя такой расклад, я расстроился из-за такого ошибочного выбора. Наверное, зря мы женились в мае:)

Но, как я уже не раз испытывал на своей шкуре, в каждом невезении бывает своё везение. Главное верить и просить Всевышнего о помощи (даже если вы не верующий).

Итак, наше путешествие началось в аэропорту Внуково (не считая дороги до него из Тулы). Двухчасовой перелёт осуществляла авиакомпания Ютэйр.

Удивительно, но оба рейса туда и обратно были минута в минуту. В этом году уже третий раз летаю этой компанией.

Мне нравится Внуково, так как именно здесь мне почти всегда удаётся полюбоваться российской столицей с высоты.

Дневные перелёты для меня большое удовольствие. Я обожаю смотреть на землю и облака. Последние, всегда воспринимаю как необыкновенное чудо.

К сожалению, в этот раз особо интересного я ничего не снял. Единственное, через час полёта видел Волгодонск. Он был почти под самолётом, поэтому фотографировать не удобно. Город расположен на берегу Цимлянского водохранилища. Его полное заполнение произошло в 1953 году. Над ним я уже летал

Как раз с этого места я заметил границу циклона. Ранее наблюдалась переменная облачность, а отсюда земля была совсем не видна, такое впечатление, что кто-то накинул плотное одеяло на весь Кавказ. Мне говорили, что дожди в это время шли во всех республиках региона.

Красиво смотрится, когда летишь между двумя слоями облаков.

Подлетая к финальной точке я начал немного обнадёживаться, появились облачные просветы. Я надеялся, что дожди будут гуляющие, а не те, которые льют с утра до вечера.

Я прильнул к окну, поскольку передо мной открылся невероятный природно-мистический пейзаж. Слева гора "Змейка", высотой 994 метра.

Увидев фрагмент реки мне на мгновение показалось, что это джунгли Южной Америки. Похожее я там видел.

Началась посадка. Она проходит прямо над Минеральными Водами. Именно здесь находится аэропорт.

Удалось снять большой Собор Покрова святой Богородицы.

Если убрать из кадра типичные советские постройки, то я бы подумал, что мы сели, где-нибудь на Маврикии.

Последнее самолётное фото. В 13.00 мы впервые с женой сошли на землю КМВ (Кавказские Минеральные Воды).

На выходе нас ждал Евгений (житель г. Ессентуки). С ним до поездки связался мой друг из Дагестана и попросил встретить в аэропорту. Это позволило сэкономить нам время и деньги. Плюс пообщались на разные местные темы. За это ещё раз огромное спасибо Евгению и Гаджилаву (он помогает уже с третьей поездкой).

Из аэропорта мы сразу отправились в кафе, где насладились кавказской кухней и настоящим гостеприимством. Потом выехали в Пятигорск. Оставили машину в центре и пошли гулять пешком в сторону основных достопримечательностей.

Как сказал Женя, всю ночь и до обеда поливал сильный дождь. За несколько минут до приземления самолёта он прекратился, значит мои мольбы помогли:)

Первым в Пятигорске нас встретил В.И. Ленин. Личность мирового масштаба, которая с каждым годом, в историческом плане, открывается мне с новой стороны.

Сначала поднялись к беседке «Эолова арфа». Она находится на самой высокой точке Михайловского отрога горы Машук. Построена в 1831 году по проекту Джузеппе Бернардацци.

В беседке установили оригинальный музыкальный инструмент — эолову арфу, широко распространённую в Европе. Уличная эолова арфа состояла из пары простых эоловых арф, заключённых в круглый дощатый корпус с особым крылом, которое поворачивало арфы под определённым углом к ветру. Воздушные струи, проникающие через узкие щели в корпусах арф, вызывали колебания жильных струн разной толщины, издающих различные обертоны.

В 2008 году тут установлена аудиоаппаратура, которая играет уже независимо от ветра.

С беседки открывается замечательный вид на гору Эльбрус, город Пятигорск и посёлки Горячеводский и Свободы. Понятно, что в пасмурную погоду знаменитую гору не увидеть.

Спасский Кафедральный Собор.

А вот и «Провал». Как долго я ждал встречи с ним.

Кинематографические места вызывают у меня особый трепет.

«Провал» это пещера в виде конусообразной воронки, на дне которой находится карстовое озеро с минеральной водой чистого голубого цвета. Глубина озера 15 метров, ширина 11. Температура воды круглый год от 26° до 42 °C. Голубой цвет воде придают содержащийся в ней сероводород и особые бактерии.

Вид снизу вверх.

К озеру ведёт туннель.

За пределами озера есть лечебные открытые "народные ванны", в которых может полежать каждый желающий. При этом все остальные туристы будут глазеть на вас либо даже фотографировать:)

Нашу дочь зовут Диана и поэтому мы не могли пройти мимо грота с таким же именем.

Первоначальное его название — Грот Эльборус, в память первого восхождения на Эльбрус участников экспедиции под руководством генерала Емануеля в 1829 году. Чуть позже грот назвали именем Дианы, покровительницы охоты в древнеримской мифологии.

Грот Дианы связан с именем М.Ю. Лермонтова, который не раз бывал здесь. За неделю до гибели, вечером 8 (20) июля 1841 года, Лермонтов и его друзья устроили по подписке в честь дам «сельский бал» перед гротом, украшенным зеленью, коврами и цветными фонариками.

Красота какая :)

Напоследок о моей главной достопримечательности Пятигорска. Настала очередь перенестись в прошлое и оказаться там, где в начале 70-х мой отец и мама бывали ещё студентами. Всё детство я рассматривал эти снимки и, конечно, тогда не мог даже и представить, что спустя долгие годы прикоснусь к данному памятнику.

Скульптурная композиция, изображающая орла в схватке со змеей — официальный символ Кавказских Минеральных Вод. Она была изготовлена скульптором Л.К. Шодким к столетию курорта, открыта 1 мая 1901 года.

По мысли автора орёл олицетворяет целебную силу минеральных источников, побеждающих болезни, которые символизирует змея в когтях у могучей птицы. Скульптура не раз меняла облик. Первоначально скульптурная композиция была изготовлена из цемента, но за прошедшие десятилетия цементная фигура не раз приходила в негодность, и её приходилось реставрировать.

В 1973 году композиция была заново отлита из бронзы на Ленинградском заводе монументальной скульптуры, и установлена на прежнем месте. Открыта 15 октября 1973 года.

Аналогичные скульптуры установлены во всех городах Кавказских Минеральных вод: Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске — но пятигорский орёл пожалуй, самый красивый, и самый знаменитый среди них.

В целом Пятигорск показался мне приятным, очень зеленым городом со своей особой атмосферой.

Примерно в шесть часов вечера мы отправились в Ессентуки, где я забронировал первую ночь. Пешеходная прогулка закончилась и вечером начался мелкий дождик. Наверное там наверху подумали, что после тяжёлой дороги (мы встали в 5 утра) я захочу спать, поэтому и открыли небесный кран без согласования:)

Но, я всё-равно уговорил жену пройтись хотя бы пол часа по зеркальному городу. Так я называю все города, когда только что закончился дождь или ещё идёт, создавая прекрасную для съёмки, поверхность асфальта.

Мы зашли в Курортный парк Ессентуков.

Там уже почти никого не было. Долго здесь задерживаться не стали.

Парк симпатичный, но начинало темнеть и в действительности хотелось отдохнуть в горизонтальном положении. На следующее утро был запланирован подъём и опять в 5 утра.

По дороге к отелю на несколько минут нас задержал фонтан, который находится прямо в асфальте и работал он во время дождя. Это самый крупный фонтан на юге России, занимает площадь 400 квадратных метров.

Был открыт 25 августа 2007 года ко Дню города и стал излюбленным местом отдыха детей, взрослых и свадебных пар. Нам фонтан тоже понравился.

На этом наш первый день подошел к концу. Впереди ждали ещё два интересных и насыщенных дня :)

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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