Открыли для себя Железноводск и влюбились!

Татьяна Афанасьева

Мы накатали 1257 км по Ставрополью, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, взяв машину напрокат в Минводах. Если пропустили начало сериала, всё лежит по ссылкам, а сегодня заключительная серия.



. Домбай, Чёртова мельница, место дуэли Печорина и кладбище альпинистов. Часть 1 . Вылет из Калуги, отечественный автопрокат, Бермамыт и Кисловодск. Часть 2 . Домбай, Чёртова мельница, место дуэли Печорина и кладбище альпинистов.

- Напомню, весь наш маршрут выглядел так:

В день вылета мы решили заглянуть в Железноводск, хотя бы на пару часов. Он оказался таким живописным и жизнерадостным! Уверена, в 2003 году ему вполне заслужено присвоили звание «Лучший город России» среди малых городов.

На карте достопримечательностей значится столько всего интересного, что было жаль, что у нас так мало времени на знакомство с городом: Хозяйка горы Железной, Яйцо желаний, Звезда Шуцбунд, Грот вечной мерзлоты, Дворец Эмира Бухарского и множество теренкуров (оздоровительных троп). В общем точно есть где разгуляться.

Климат в Железноводске - горно-лесной и сходен с климатом Средних Альп: большое число солнечных дней при слабых освежающих ветрах, зима не холодная. Воздух обогащён кислородом и фитонцидами. Это чувствуется!

Железноводск считается самым чистым городом Кавказских Минеральных вод, все предприятия и жилые массивы вынесены за пределы курортной зоны.

История Железноводска начинается в 1810 году, когда известный русский врач Фёдор Петрович Гааз в компании кабардинского князя Измаил-Бея Атажукова обнаружил на склоне горы Железной два минеральных источника. К подножию горы стали приезжать больные, несмотря на отсутствие элементарных бытовых удобств.

Даже в 1820 году, когда на Железных Водах вместе с семьёй генерала Раевского побывал Александр Сергеевич Пушкин, здесь стояли только шалаши и кибитки, а купаться приходилось в яме, огороженной плетнем.

Курорт начал стремительно развиваться, начиная с 1840-х. На рубеже веков до Железноводска дотянулось железнодорожное полотно, на улицах загорелись электрические лампочки, а в парке появилось несколько красивых зданий, например, Островские ванны и Пушкинская галерея.

Первым делом мы навещаем Пушкинскую галерею. Её возвели одновременно с Лермонтовской в Пятигорске. Галерея приехала в Железноводск на поезде в 1901 году в разобранном виде! Конструктор собрали за год, открытие состоялось в 1902 году. Сначала галерея называлась Железной, но в 1903 году была переименована в Пушкинскую.

Здание находится в Лечебном парке и отлично смотрится на фоне горы Железной, заросшей лесом.

В галерее выступали Мамонт Дальский, Вера Комиссаржевская, Айседора Дункан, Людмила Русланова, Леонид Утесов, Ян Френкель, Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Алла Пугачева, иллюзионист Игорь Кио.

Ванны Островского в мавританском стиле в долине между двух гор – Бештау и Железной - построили в 1893 году. Они включали 24 ванны, были роскошны в отделке и стоили около 180 000 рублей. В августе 1887 года Кавказские Минводы посетил брат великого русского драматурга, министр земледелия и государственных имуществ Михаил Николаевич Островский, его фамилию увековечили в названии.

В курортном парке Железноводска несколько минеральных источников, но из-за ограниченности времени (мы в этот день улетали!), мы успевали посетить только один - выбора пал на Славяновский.

Недалеко от источника нами был обнаружена Говорящая голова! Она рекламирует приложение «Туристический гид по Железноводску», показывает температуру воздуха и издаёт смешные булькающие звуки (типа минералку пьёт!). Происходит это каждые 10 минут (или даже меньше?). В общем мы успели прослушать её не один раз. Местные жители считают, что голову надо демонтировать, ибо она всех пугает, особенно детей. Смотрите сами (обязательно со звуком!). Возможно, скоро в историю войдёт...

Пушкинская галерея, Славяновский источник и Чудище зелёное в шаговой доступности от Дворца эмира Бухарского. А его стоит увидеть! Грозные львы, мозаичная майолика в восточном стиле, ажурные деревянные балконы, башня смерти для неверных жен - всё это бывшая резиденция среднеазиатского правителя на Кавказе.

Правитель Бухарского эмирата Сеид Абдулахад-хан возглавил государство уже в то время, когда оно находилось под протекторатом Российской империи. Он часто путешествовал, в России особенно жаловал Крым и Кавказ и в конце концов обзавелся дачами - в Ялте и Железноводске.

Дачу в Железноводске начали строить в 1909 году, мастеров пригласили из Бухары.

Говорят, Сеид так ни разу не использовал дачу, хотя у него и были большие планы на неё. Почему? Всё из-за предрассудков. Во время строительства произошло несколько несчастных случае с рабочими... В итоге за местом закрепилась дурная слава: «Недоброе место! Приносящее одни только беды!» Наверное, можно было как-то снять порчу, но в 1910 году умер и сам эмир. Увы. Новоселья не было.

Дворец перешел по наследству его сыну - Сейид Алим-хану, тот в Железноводск приезжал, но отказался от владения в пользу российской царской семьи.

Резиденция эмира стала санаторием для неимущих дам-педагогов, работавших при «Человеколюбивом обществе императрицы Марии Федоровны». Они воспитывали сирот, а здесь лечились и отдыхали. После революции во Дворце эмира организовали дом отдыха и санаторий имени Бухарина, позже переименовали в «имени Тельмана». Говорят, в планах сделать в этом дворце гостиницу, так что спешите видеть, пока территорию не огородили для простых смертных. Адрес: ул. Чайковского, 2.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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