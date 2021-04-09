Очарование «Русского Севера». Остров Немецкий Кузов

Поэтому мы радуемся, попадая в природу, что тут мы приходим в себя. Пришвин Михаил Михайлович.

Несмотря на то, что на Соловецких островах мы были совсем недолго, часть времени решили потратить на потрясающую экскурсию по соседнему архипелагу под названием Кузова.

Это раннее утро на Соловках и наша лодка. Готовимся к отплытию. Сентябрьская погода безумно радует и настраивает на позитивный лад.

Дорога по Белому морю заняла около часа. Что интересно, Соловки административно относятся к Архангельской области, а Кузова уже к Республике Карелия.

Кузова — одна из островных групп в Белом море, в составе Кемских шхер, к востоку от города Кемь, западнее Соловецких островов. Состоит из 16 небольших островов, два из которых — Русский Кузов и Немецкий Кузов — наиболее крупные. В чёрном круге я отметил красной точкой остров на который мы прибыли — Немецкий Кузов.

По мнению учёных, данный архипелаг приобрёл сегодняшнее очертание около 3 тысяч лет назад. В конце ледникового периода на всей окресной территории образовался пресноводный ледниковый бассейн. При изменении климата в плюсовую сторону, ледник уменьшался, уровень воды падал, а площадь островов соответственно увеличивалась.

Соседние острова по размеру совсем небольшие и некоторые из них носят интересные названия: Олешин, Вороньи о-ва, Северная Тупичиха, Дарьи о-ва, Куричья Нилакса.

В 1991 году для сохранения ценных природных ландшафтов и своеобразия растительного и животного мира островов Белого моря был создан государственный ландшафтный заказник «Кузова».

По наиболее распространенной версии название «Кузова» происходит от саамского Куз-ойвэ («Еловые Головы»). Здесь встречаются лесные посадки, но в основном ландшафт на острове как в тундре — небольшие деревца и различные виды мхов.

Очень давно земли Беломорья населяли саамы. Народ выживал благодаря морскому промыслу, оленеводству и охоте. Саамы поклонялись силам природы и всему живому.

Специалисты предполагают, что эти острова служили святилищем, на котором совершались различные обряды. Поскольку архипелаг находится недалеко от материка, люди могли попадать на него вплавь или пешком по льду, чтобы молиться вдали от чужих глаз. Они приносили жертвы, ведь верили, что это принесёт им удачу в охоте и рыбной ловле.

Архипелаг в целом и в частности Немецкий Кузов как раз имеет статус уникального острова благодаря тому, что здесь находятся древние памятники культуры. Тут обнаружены стоянки древних людей и около 800 сооружений из камня, являющиеся свидетельством религиозной деятельности саамов.

На острове, более всего в глаза бросаются сейды. Это священные объекты, представляющие из себя огромные валуны, поставленные на мелкие камни, как на ножки. Иногда эти подставки совсем маленькие и со стороны незаметны, бывают и чуть крупнее.

Особую роль в языческом культе играли сейды — каменные валуны, в очертаниях которых угадываются человеческие фигуры. Им придавалось огромное значение, потому камни устанавливались на самых заметных участках острова — утёсах, возвышенностях и обрывах.

Обнаруженные на Кузовах сейды и идолы не имеют себе равных ни по оригинальности их сооружения, ни по разнообразию, ни по количественному составу на всей той большой территории, которая была занята саамскими племенами ещё на рубеже нашего летоисчисления.

Современные исследователи пытались поднять эти огромные сейды, но без специальных приспособлений не смогли. Как это делали наши древние предки — остаётся большой загадкой.

С сейдами-идолами связана интересная поморская легенда об «окаменевших немцах». Предание повествует, что когда-то очень давно «немецкие люди» (так поморы в прошлом называли шведов) хотели напасть на «святые Соловки». В море их настигла буря. Немцы укрылись на северных Кузовах.

С вершины горы острова им видны были белокаменные стены Соловецкого монастыря. Но частые бури на море, посылаемые свыше, не позволили немцам плыть дальше. Однажды, когда «немецкие люди» сидели вокруг костра за трапезой, бог покарал ворогов, превратив их в камни. Вот так «окаменевшие немцы» и по сей день сидят на вершине горы острова, называемого с тех пор Большим Немецким Кузовом.

Основой легенды послужило, с одной стороны, историческое событие начала XVII века, когда шведский отряд попытался совершить нападение на Соловецкий монастырь со стороны Кузовов, и, с другой стороны, саамское поверье о превращении человека в камень. Источник

Возможно, острова Кузова когда-то принадлежали разным фратриям — родовым группам. Оттуда и отличия идолов по размерам и формам. На некоторых участках комплекса сохранились истуканы, под которыми найдены «лопарские ямы», где вероятнее всего некоторое время жили саамские семьи.

На Соловках пару раз я получил духовно-православный экстаз, а здесь, с первых минут, я погрузился в каменную атмосферу острова.

Лазить по таким валунам для меня — огромнейшее удовольствие.

За последние годы у меня было посещено немало достойных, природных объектов и я могу с уверенностью сказать, что Немецкий Кузов вошёл в пятёрку лучших.

На первый, поверхностный взгляд, здесь вроде бы всё однообразно, но как только начинаешь присматриваться к деталям острова, то понимаешь насколько он очарователен своей первозданностью.

Очень понравились вот такие нерукотворные ковры.

Это взгляд поближе.

В некоторых местах мы ходили как по минному полю, боявшись наступить и испортить природную красоту.

Про мою любовь к камням вы уже поняли. А если они ещё украшены узорами, то это вообще полный восторг.

Когда мы вошли в небольшую посадку и увидели неимоверное количество грибов я был в шоке. Сначала даже расстроился, поскольку дома иногда часами ходишь по лесу и приезжаешь домой со скудным уловом. А тут без корзины и на тебе — растут никому не нужные красавцы, живя в тишине и умирая от старости.

Плюс на восторженное восприятие от данного острова повлияла великолепная погода в этот день, точнее даже её постоянная изменчивость и многообразие.

Сначала светит яркое солнце, через час уже над нами собираются свинцовые, дождевые тучи.

Лично мне ещё приглянулись лужи среди камней.

Я в городе мимо не могу пройти мимо и обычно в них заглядываю, а тут тем более. Увидеть два неба и другой зазеркальный мир это мне никогда не надоедает.

Не спеша мы дошли на вершину Немецкого Кузова. Это одна из самых высоких точек Белого моря.

Отсюда открываются головокружительные пейзажи на россыпи соседних островов.

Любителям подобной географической экзотики и природы, рекомендую приезжать сюда с ночёвкой. Сейчас могу только позавидовать вашим будущим рассветным или закатным снимкам отсюда…

После Немецкого Кузова мы вернулись обратно на Большой Соловецкий остров. Ему и будет посвящена следующая, финальная, соловецкая заметка.

Видео фрагменты, сделанные на Немецком Кузове (смотрите с 6:50 минуты)

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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