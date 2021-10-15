8 лучших комментариев: 8 - 15 октября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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«Мам, не спишь? Я тут вспомнил!»: почем в Туле готовые поделки для школьников
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«Мне 84, жить надоело, поэтому маску не ношу!»: в тульских маршрутках прошел рейд по соблюдению масочного режима
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Угадай страну по фото: в Веневе дорогу к новому детсаду проложили... под трубами
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В Туле на ул. Кирова трамвай протаранил легковушку
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В Туле скорая столкнулась с легковушкой: пострадал ребенок
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Видео: голый туляк прыгал по машинам и кричал, что его хотят убить
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Музею-заповеднику «Куликово поле» исполнилось 25 лет
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