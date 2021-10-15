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Лучшие комментарии
8 лучших комментариев: 8 - 15 октября

8 лучших комментариев: 8 - 15 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

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«Мам, не спишь? Я тут вспомнил!»: почем в Туле готовые поделки для школьников

 

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«Мне 84, жить надоело, поэтому маску не ношу!»: в тульских маршрутках прошел рейд по соблюдению масочного режима

 

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Угадай страну по фото: в Веневе дорогу к новому детсаду проложили... под трубами

 

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В Туле на ул. Кирова трамвай протаранил легковушку

 

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В Туле скорая столкнулась с легковушкой: пострадал ребенок

 

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Видео: голый туляк прыгал по машинам и кричал, что его хотят убить

 

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Музею-заповеднику «Куликово поле» исполнилось 25 лет

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 20:06 +4
;
7 лучших комментариев: 1 – 8 октября
7 лучших комментариев: 1 – 8 октября
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