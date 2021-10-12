В Туле на ул. Кирова трамвай протаранил легковушку

Днем 12 октября в районе пересечения улиц Кирова и Баженова произошла авария. Столкнулись трамвай маршрута № 7 и Kia Soul.

По словам женщины – водителя автомобиля, она поворачивала с улицы Кирова направо и обзор ей частично загородила бетономешалка. Когда она увидела, что на нее едет трамвай, реагировать было уже поздно. Единственное, что она смогла сделать, – увеличить скорость, чтобы удар пришелся не в водительскую дверь, а в заднюю.

Легковушка получила серьезные повреждения, трамвай — пару царапин. В ДТП никто не пострадал. На момент публикации новости участники ДТП ожидали приезда сотрудников ГИБДД.

Движение трамваев по улице Кирова в обе стороны остановлено.