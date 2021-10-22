6 лучших комментариев: 15 – 22 октября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
- 1 -
В Тульской области в детских игрушках найден свинец, а в обуви для малышей – хром
- 2 -
В Тульской области от коронавируса за неделю умерли 95 человек
- 3 -
Губернатор поручил министерству образования быть готовыми к переводу на дистант
- 4 -
В Туле возле ТЦ «Демидовский» обнаружен опасный столб
- 5 -
На проспект Ленина вернут деревья: как будет выглядеть центр Тулы?
- 6 -
В Туле и области подорожало молоко
Опрос
Лучший комментатор - ...