Видео: голый туляк прыгал по машинам и кричал, что его хотят убить

Это случилось несколько дней назад утром в Туле, на Гарнизонном проезде.

Видео опубликовал у себя в сториз в Инстаграм один из жителей Тулы. На нем видно, как абсолютно голый молодой человек забирается на автомобиль, а затем бегает между машинами с криками: «Помогите, меня убить хотят! Люди, помогите!»

Дальнейшая судьба обнаженного парня осталась неизвестной. Отметим, что в 2019 году подобный случай в городе уже был и тоже — на Гарнизонном проезде. Подробности ЗДЕСЬ.