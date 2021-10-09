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Видео: голый туляк прыгал по машинам и кричал, что его хотят убить

Видео: голый туляк прыгал по машинам и кричал, что его хотят убить

Это случилось несколько дней назад утром в Туле, на Гарнизонном проезде.

Видео опубликовал у себя в сториз в Инстаграм один из жителей Тулы. На нем видно, как абсолютно голый молодой человек забирается на автомобиль, а затем бегает между машинами с криками: «Помогите, меня убить хотят! Люди, помогите!»

Дальнейшая судьба обнаженного парня осталась неизвестной. Отметим, что в 2019 году подобный случай в городе уже был и тоже — на Гарнизонном проезде. Подробности ЗДЕСЬ.

 

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вчера, в 16:13 +19
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Гарнизонный проезд
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