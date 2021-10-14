В Туле скорая столкнулась с легковушкой: пострадал ребенок

Сегодня, 14 октября, на улице Металлургов в Туле произошло ДТП.

По предварительным данным, там столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль Chevrolet. По предварительным данным, столкновение произошло, когда скорая помощь транспортировала в медучреждение 11-летнего ребенка, двигаясь с включенными спецсигналами.

В результате ДТП повреждения получил ребенок в автомобиле скорой. Сотрудники ГИБДД продолжают работу по выяснению всех деталей случившегося.