В Туле скорая столкнулась с легковушкой: пострадал ребенок
11-летнего мальчика везли в больницу.
Сегодня, 14 октября, на улице Металлургов в Туле произошло ДТП.
По предварительным данным, там столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль Chevrolet. По предварительным данным, столкновение произошло, когда скорая помощь транспортировала в медучреждение 11-летнего ребенка, двигаясь с включенными спецсигналами.
В результате ДТП повреждения получил ребенок в автомобиле скорой. Сотрудники ГИБДД продолжают работу по выяснению всех деталей случившегося.
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