Музею-заповеднику «Куликово поле» исполнилось 25 лет

Фото Романа Солопова.

Сегодня это масштабный комплекс, в составе которого – четыре музея на Куликовом поле и два представительства в Туле.

Первым ратным полем России заинтересовались еще несколько столетий назад. Петр I, посещая строительство шлюзов на Иван-озере, осмотрел место Куликовской битвы и приказал сохранить оставшиеся дубы Зеленой дубравы. В XIX веке стараниями местных краеведов на основе находок вооружения был достаточно точно определен район битвы между селом Монастырщино и Красным холмом.

Благодаря помещикам Куликова поля и первым исследователям на народные средства на Красном холме установили памятник-колонну Дмитрию Донскому и возвели храм Сергия Радонежского, на месте захоронения русских воинов в селе Монастырщино – храм Рождества Пресвятой Богородицы. Гражданские и православные святыни определили место мемориалов Куликова поля. Вокруг них в XX веке обустраивались и музейные комплексы.

В 1995 году группа ученых, активно исследовавшая Куликово поле, обратилась в Министерство культуры с предложением о создании на месте Мамаева побоища федерального музея-заповедника. Днем рождения музея считается 14 октября 1996 года.

Эпохальным событием в развитии музея стало строительство нового музейного комплекса. На поле сражения, в обрамлении старейших мемориалов, был создан Музей Куликовской битвы. В нем представлены итоги исследований десятков ученых, летописная и научная трактовка событий, которые свершились здесь 8 сентября 1380 года. И главное – более семидесяти реликвий Куликовской битвы, обнаруженных на бывших пашнях Куликова поля, и еще около полутора сотен – в архивных упоминаниях, российских музеях.

Несмотря на проделанную работу, результаты исследований приоткрывают лишь часть истории Куликовской битвы, поэтому они продолжаются до сих пор и развиваются в разных направлениях. А находки и важнейшие документы представлены в музее-заповеднике «Куликово поле», делая ближе и понятнее одно из самых важных исторических событий в истории России.