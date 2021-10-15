«Мне 84, жить надоело, поэтому маску не ношу!»: в тульских маршрутках прошел рейд по соблюдению масочного режима

В Туле сотрудники полиции продолжают контролировать соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Один из таких проверочных рейдов накануне прошел в Зареченском округе Тулы, в районе остановки «Московская застава».

Стоит отметить, что у некоторых пассажиров во время поездки маски есть. Но – в кармане. Либо люди носят их сдвинутыми на подбородок, рассчитывая быстро натянуть при виде людей в форме.

В этот раз такой «лайфхак» не помог: при входе в салон маршрутки один из полицейских снимал пассажиров на камеру мобильника. При оформлении остальные стражи порядка просматривали запись и выписывали протоколы даже тем, кто надел маску после остановки микроавтобуса.

Некоторые пассажиры возмущались, что из-за проверки они опаздывают, а одна пожилая тулячка сказала, что считает такие рейды противозаконными:

Полина Тимофеевна Сотокина, пенсионерка – Целый час держат. Четверо или пятеро полицейских взяли у всех паспорта, переписывают, как преступников <за то, что> мы маски не носим. Ну а где предупреждение? Маска в кармане есть, я <когда вошла в салон> посмотрела — все сидят без масок, ну и я тоже сижу без маски. Что тут такого? Мне 84 года, мне жить надоело, поэтому я маску не ношу. И нигде не было объявлений — ни по телевизору, ни на остановках, что будет такая проверка!

13 октября на территории Тульской области составили 81 административный протокол за отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания. Из них 54 — на объектах торговли, 13 — в зданиях, 11 — на остановочных павильонах и 3 — в общественном транспорте. В том числе 30 протоколов было оформлено в Туле.

20.6.1. КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (введена Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ) нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа: Напомним , согласно ст.КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (введена Федеральным законом№ 99-ФЗ) нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан – в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей;

на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Отметим, что медицинскую маску также обязаны носить и дети.