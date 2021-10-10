«Мам, не спишь? Я тут вспомнил!»: почем в Туле готовые поделки для школьников
Предприимчивые туляки освоили интересный вид заработка: продают поделки и природные материалы для тех, кто вспомнил о школьном задании слишком поздно.
Родители первоклашек и детсадовцев бывают трех категорий. Одни продумывают и делают поделки со своими чадами заранее.
Вторые — по ночам накануне дня икс. Прямо как здесь:
А третьи не заморачиваются и… просто покупают их на Авито.
Мы обнаружили на сайте бесплатных объявлений почти двести таких объявлений! В среднем, одна поделка обойдется в 400−500 рублей. Смотрим, что почем.
Белочка и совушки — по 600 рублей
Автор поделки отмечает: «Есть готовая, из природного материала — льняная нить, джут, пенек, рябина, жёлуди, сухие листья, мох. Возможно изготовление любых поделок на заказ, срок от 1 дня».
За ту же цену можно купить сов у другой рукодельницы:
Любые и срочно!
«Изготовлю для Вас и Ваших деток поделку в садик или школу, на любой конкурс! Отличное качество, демократичные цены, изготовление от 1 дня! Возможны срочные заказы (за доп. плату)».
Колобок за 400 рублей
Туляки также продают и материалы для поделок (ну вдруг кому-то лень собирать листья, шишки и каштаны)
А вы сами делаете поделки с детьми или как-то выкручиваетесь? Пишите в комментариях! Делитесь фотографиями!