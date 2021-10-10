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«Мам, не спишь? Я тут вспомнил!»: почем в Туле готовые поделки для школьников
Фото Авито.

«Мам, не спишь? Я тут вспомнил!»: почем в Туле готовые поделки для школьников

Предприимчивые туляки освоили интересный вид заработка: продают поделки и природные материалы для тех, кто вспомнил о школьном задании слишком поздно.

Родители первоклашек и детсадовцев бывают трех категорий. Одни продумывают и делают поделки со своими чадами заранее.

Вторые — по ночам накануне дня икс. Прямо как здесь:

А третьи не заморачиваются и… просто покупают их на Авито.

Мы обнаружили на сайте бесплатных объявлений почти двести таких объявлений! В среднем, одна поделка обойдется в 400−500 рублей. Смотрим, что почем.

Белочка и совушки — по 600 рублей

Автор поделки отмечает: «Есть готовая, из природного материала — льняная нить, джут, пенек, рябина, жёлуди, сухие листья, мох. Возможно изготовление любых поделок на заказ, срок от 1 дня».

За ту же цену можно купить сов у другой рукодельницы:

 

Любые и срочно!

«Изготовлю для Вас и Ваших деток поделку в садик или школу, на любой конкурс! Отличное качество, демократичные цены, изготовление от 1 дня! Возможны срочные заказы (за доп. плату)».

Колобок за 400 рублей

«Поделка из природного материала- шишки, жёлуди, листья, рябина, спил дерева. Есть готовая. Также возможно изготовление на заказ любой поделки, срок от 1 дня».
 
Избушка за 500 рублей
 
 
Автор пишет: «Сделаю поделку для школы или садика, за скромное вознаграждение, сэкономлю ваше время».
 
Самой дорогой в категории поделок стала совсем нешкольная. Деревянного медведя высотой 35 см с бутылкой автор продает за 2100 рублей.
 
 
 

Туляки также продают и материалы для поделок (ну вдруг кому-то лень собирать листья, шишки и каштаны)

 
 
Каштаны можно купить по 100 рублей за 1 кг.
 
Другой автор продает их поштучно!
 
 
«Урожай 2021 года. 1 шт — 2 руб. Есть разные размеры.
Нераскрытые каштаны от 20−50 руб. (в зависимости от размера)».
 
Владельцы запасов шишек и желудей дают такие расценки:
«Желуди отборные: 1 шт — 2 руб., 50 шт — 100 руб., 100 шт — 150 руб., 200 шт — 200 руб. Шишки: 1 шт — 10 руб.»
 
 

А вы сами делаете поделки с детьми или как-то выкручиваетесь? Пишите в комментариях! Делитесь фотографиями!

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:30 +12
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