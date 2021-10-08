7 лучших комментариев: 1 - 8 октября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Кушать подано: Курица без майонеза
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Странная могила в овраге: как захоронили туляков, найденных при раскопках в центре Тулы
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Туляк установил растяжку в кармане возлюбленной. Ей оторвало два пальца
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«Накажи автохама»: внедорожник «притворился» трамваем
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В Туле на Восточном обводе построят новую кольцевую дорогу
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В Тульской области москвичка поставила на учет в заброшенном доме двух иностранцев
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4 октября в центре Тулы запретят парковку и стоянку
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