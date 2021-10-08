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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 1 - 8 октября

7 лучших комментариев: 1 - 8 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Кушать подано: Курица без майонеза

 

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Странная могила в овраге: как захоронили туляков, найденных при раскопках в центре Тулы

 

- 3 -

Туляк установил растяжку в кармане возлюбленной. Ей оторвало два пальца

 

- 4 -

«Накажи автохама»: внедорожник «притворился» трамваем

 

- 5 -

В Туле на Восточном обводе построят новую кольцевую дорогу

 

- 6 -

В Тульской области москвичка поставила на учет в заброшенном доме двух иностранцев

 

- 7 -

4 октября в центре Тулы запретят парковку и стоянку

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:00 +3
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9 лучших комментариев: 17 сентября - 1 октября
9 лучших комментариев: 17 сентября - 1 октября
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