блоги
блоги
Регистрация
Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 26 ноября - 3 декабря

7 лучших комментариев: 26 ноября - 3 декабря

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

В Туле врач-нарколог торговал марихуаной

 

- 2 -

В Туле выбрали самую красивую, талантливую и креативную маму

 

- 3 -

Туляки: «На Косой Горе варварски кронируют деревья. Остановите эту вакханалию!»

 

- 4 -

В деревне Харино под Тулой самовольно захватывают землю

 

- 5 -

В Тульской области женщина во время сцены ревности зарезала возлюбленного

 

- 6 -

На ремонт моста через реку Гнилая Клешня в Тульской области потратят 51 млн рублей

 

- 7 -

Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж

Опрос

Лучший комментатор - ...

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 17:59 0
6 лучших комментариев: 19 - 26 ноября
6 лучших комментариев: 19 - 26 ноября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.