7 лучших комментариев: 26 ноября - 3 декабря
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Туле врач-нарколог торговал марихуаной
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В Туле выбрали самую красивую, талантливую и креативную маму
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Туляки: «На Косой Горе варварски кронируют деревья. Остановите эту вакханалию!»
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В деревне Харино под Тулой самовольно захватывают землю
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В Тульской области женщина во время сцены ревности зарезала возлюбленного
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На ремонт моста через реку Гнилая Клешня в Тульской области потратят 51 млн рублей
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Что происходит в ТЦ Тулы после отмены QR-кодов: фоторепортаж
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