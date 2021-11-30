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В Тульской области женщина во время сцены ревности зарезала возлюбленного
Фото: СУ СК России по Тульской области

В Тульской области женщина во время сцены ревности зарезала возлюбленного

Потерпевший скончался в больнице.

В Щекино Тульской области Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении местной 35-летней жительницы. Женщине вменяют убийство ее 49-летнего сожителя.
 
Предполагается, что преступление было совершено 25 ноября этого года, в квартире одного из домов по ул. Лукашина. Между фигуранткой и ее сожителем произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта женщина ударила оппонента ножом в грудь.
 
«С полученными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, однако, несмотря на оказанную необходимую помощь, спасти его жизнь не удалось», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
Подозреваемая задержана, в ближайшее время следователь будет ходатайствовать о заключении ее под стражу.
 
По информации Myslo, после ссоры со своим сожителем в 2015 году женщина была судима по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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