В Тульской области женщина во время сцены ревности зарезала возлюбленного

Фото: СУ СК России по Тульской области

В Щекино Тульской области Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении местной 35-летней жительницы. Женщине вменяют убийство ее 49-летнего сожителя.

Предполагается, что преступление было совершено 25 ноября этого года, в квартире одного из домов по ул. Лукашина. Между фигуранткой и ее сожителем произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта женщина ударила оппонента ножом в грудь.

«С полученными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, однако, несмотря на оказанную необходимую помощь, спасти его жизнь не удалось», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Подозреваемая задержана, в ближайшее время следователь будет ходатайствовать о заключении ее под стражу.

По информации Myslo, после ссоры со своим сожителем в 2015 году женщина была судима по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).