На ремонт моста через реку Гнилая Клешня в Тульской области потратят 51 млн рублей

Фото: gazeta-kurkino.ru

Подрядчик должен будет выполнить все работы к началу осени следующего года.

Мост через реку Гнилая Клешня автомобильной дороге «Куркино – Клешня» реконструируют, сообщает RosTender.info. «Тулаупрадор» проводит открытый конкурс на реконструкцию моста.

Заявки на участие принимают до 22 декабря, с подрядчиком заключат контракт на 51 млн рублей. Работы начнутся в апреле 2022 года и завершатся к началу осени.

Гарантийный срок на земляное полотно составит 8 лет, на нижний и верхний слои покрытия – 5 лет и 4 года. Гарантия на дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение и сигнальные столбики составит 10 лет, 5 лет и 2 года соответственно.