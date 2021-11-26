Туляки: «На Косой Горе варварски кронируют деревья. Остановите эту вакханалию!»

Фото читателей.

Косогорцы считают, что деревья после этого погибнут.

Жители Косой Горы бьют тревогу: на улице Октябрьской с начала недели кронируют деревья, при этом срезая все ветки и оставляя только голые стволы. Обеспокоенные косогорцы обратились в редакцию Myslo за помощью.

— Помогите остановить эту вакханалию! Липы, каштаны варварски кронируют, а мы ничего не можем сделать. Обращались к рабочим, но те говорят, что всё по правилам. На здравый смысл никто не ссылается, голову включать никто не собирается! — говорит наша читательница Светлана. — Обрезают все ветки, не щадя ничего.

По ее словам, в прошлом году было подобное «благоустройство» соседних улиц, после чего многие деревья засохли.

Myslo обратился за комментарием в администрацию Тулы. Там заявили, что кронирование проводят по обращениям самих жителей.

— Деревья на газонах ул. Октябрьской были посажены в послевоенные годы. В 80-х годах были проведены работы по расширению проезжей части дороги до нормативных размеров за счет сужения газонов, на которых росли эти деревья.

В настоящее время по ул. Октябрьской располагаются возрастные зеленые насаждения (старые и перестойные), требующие омолаживающей обрезки для дальнейшей стимуляции роста кроны, а также потенциально опасные, имеющие наклоны центральных ветвей в сторону автодороги или тротуаров.



Было вот так.

В связи с многократными обращениями обеспокоенных жителей пос. Косая Гора, наблюдавших падение ветвей и возрастных деревьев в 2021 году, было принято решение об обследовании зеленых насаждений по ул. Октябрьская. Последний случай падения сука дерева произошел 5 ноября на тротуар в районе дома № 13.

Обследование 50 деревьев, имеющих визуальные признаки аварийных, проведено 15 октября. Данные работы были запланированы в осенне-зимний период 2021—2022 гг., вне вегетационного периода. Работы начаты 15 ноября.

В администрации уточнили, что для сохранения единого облика газонов вместе с удалением аварийных деревьев проводят санитарную и омолаживающую обрезку зеленых насаждений.

— В настоящее время выполнены работы по удалению 15 аварийных деревьев, 27 деревьев кронировано. Высадка новых зеленых насаждений планируется после удаления старых и соответствующей подготовки мест для посадки.

Друзья, что вы думаете о таком кронировании деревьев? Делитесь мнением в комментариях!