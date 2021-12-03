В деревне Харино под Тулой самовольно захватывают землю

Шесть участков, документов на которые нет, выявили в ходе рейда представители тульского министерства имущественных и земельных отношений.

Специалисты МИЗО провели мероприятия в рамках муниципального земельного контроля по улице Зеленой в деревне Харино. Деревня относится к Привокзальному территориальному округу Тулы. Выяснилось, что владельцы шести участков заняли их самовольно.

«В результате произведенных измерений установлено, что ограждения шести земельных участков установлены за границами участков, предоставленных гражданам, с суммарной площадью занятия 1185 кв. м», — сообщили в МИЗО.

Материалы направлены в Управление Росреестра по Тульской области для принятия решения о возбуждении дел об административном правонарушении. Правда, штраф за такое нарушение составляет от 5 тыс. руб.

Однако министерство готовит иски в суд для освобождения незаконно занимаемых земельных участков.