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В деревне Харино под Тулой самовольно захватывают землю

В деревне Харино под Тулой самовольно захватывают землю

Шесть участков, документов на которые нет, выявили в ходе рейда представители тульского министерства имущественных и земельных отношений.

Специалисты МИЗО провели мероприятия в рамках муниципального земельного контроля по улице Зеленой в деревне Харино. Деревня относится к Привокзальному территориальному округу Тулы. Выяснилось, что владельцы шести участков заняли их самовольно.
 
«В результате произведенных измерений установлено, что ограждения шести земельных участков установлены за границами участков, предоставленных гражданам, с суммарной площадью занятия 1185 кв. м», — сообщили в МИЗО.
 
Материалы направлены в Управление Росреестра по Тульской области для принятия решения о возбуждении дел об административном правонарушении. Правда, штраф за такое нарушение составляет от 5 тыс. руб.
 
Однако министерство готовит иски в суд для освобождения незаконно занимаемых земельных участков.
 
К слову, земля в Харино недешевая. За участок в 10−15 соток на сайтах объявлений о продаже недвижимости просят 1,5−3 миллиона рублей.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:13 −2
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