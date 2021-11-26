6 лучших комментариев: 19 - 26 ноября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Открытое письмо: тульские предприниматели просят отменить QR-коды или ввести их и для продуктовых магазинов
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Приуныл, потолстел: при реставрации уникальных надгробных скульптур в Туле ангелу подменили лицо
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Под Тулой нашли клад времен заката Римской империи
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Губернатор Алексей Дюмин поздравил Александра Маслякова с юбилеем
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