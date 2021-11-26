блоги
блоги
Регистрация
Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 19 - 26 ноября

6 лучших комментариев: 19 - 26 ноября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Открытое письмо: тульские предприниматели просят отменить QR-коды или ввести их и для продуктовых магазинов

 

- 2 -

 

- 3 -

 

- 4 -

Приуныл, потолстел: при реставрации уникальных надгробных скульптур в Туле ангелу подменили лицо

 

- 5 -

Под Тулой нашли клад времен заката Римской империи

 

- 6 -

Губернатор Алексей Дюмин поздравил Александра Маслякова с юбилеем

Опрос

Лучший комментатор - ...

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Алексей Герасимов
сегодня, в 18:19 0
;
7 лучших комментариев: 12 - 19 ноября
7 лучших комментариев: 12 - 19 ноября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.