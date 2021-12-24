6 лучших комментариев: 3 - 24 декабря
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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СМИ: в центре Тулы на месте парковки у «Искры» построят отель
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В Тульской области разрешили корпоративы в ресторанах и кафе
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Прокуратура: средняя взятка в Тульской области – 35 тысяч рублей
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В Туле на Московском шоссе у «Красных ворот» построят еще один тоннель
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Почему в Туле разбирают только что построенный детский сад на ул. Халтурина?
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«Накажи автохама»: только открыли новый сквер, а из него уже делают парковку!
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