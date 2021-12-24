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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 3 - 24 декабря

6 лучших комментариев: 3 - 24 декабря

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

СМИ: в центре Тулы на месте парковки у «Искры» построят отель

 

- 2 -

В Тульской области разрешили корпоративы в ресторанах и кафе

 

- 3 -

Прокуратура: средняя взятка в Тульской области – 35 тысяч рублей

 

- 4 -

В Туле на Московском шоссе у «Красных ворот» построят еще один тоннель

 

- 5 -

Почему в Туле разбирают только что построенный детский сад на ул. Халтурина?

 

- 6 -

«Накажи автохама»: только открыли новый сквер, а из него уже делают парковку!

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:21 +2
7 лучших комментариев: 26 ноября - 3 декабря
7 лучших комментариев: 26 ноября - 3 декабря
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