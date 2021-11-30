В Туле врач-нарколог торговал марихуаной
За такую подработку мужчина отправится в колонию общего режима.
В Туле 32-летний Максим Т. признан виновным в незаконном сбыте растений, содержащих наркотические вещества.
Судом установлено, что 25 февраля обвиняемый у себя дома продал знакомому 2,5 г мариуханы за 5000 рублей. По информации Myslo, Максим Т., будучи врачом-наркологом ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер», познакомился с покупателем на работе — тот регулярно приводил туда иностранных рабочих для прохождения медосмотра.
Отметим, что на момент возбуждения уголовного дела, мужчина уже не являлся сотрудником медучреждения.
Отметим, что на момент возбуждения уголовного дела, мужчина уже не являлся сотрудником медучреждения.
В суде обвинение поддерживала прокуратура Пролетарского района и просила для обвиняемого 5 лет лишения свободы.
Приговором суда Максиму Т. назначено наказание в виде 4 лет 10 месяцев колонии общего режима.
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