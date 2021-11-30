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В Туле врач-нарколог торговал марихуаной

В Туле врач-нарколог торговал марихуаной

За такую подработку мужчина отправится в колонию общего режима.

В Туле 32-летний Максим Т. признан виновным в незаконном сбыте растений, содержащих наркотические вещества.
 
Судом установлено, что 25 февраля обвиняемый у себя дома продал знакомому 2,5 г мариуханы за 5000 рублей. По информации Myslo, Максим Т., будучи врачом-наркологом ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер», познакомился с покупателем на работе — тот регулярно приводил туда иностранных рабочих для прохождения медосмотра.

Отметим, что на момент возбуждения уголовного дела, мужчина уже не являлся сотрудником медучреждения. 
 
В суде обвинение поддерживала прокуратура Пролетарского района и просила для обвиняемого 5 лет лишения свободы.
 
Приговором суда Максиму Т. назначено наказание в виде 4 лет 10 месяцев колонии общего режима.
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 14:04 +2
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