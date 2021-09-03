7 лучших комментариев: 27 августа - 3 сентября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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На корпоративе «ЕвроХима» в Тульском кремле спели Гагарина, Агутин и Сюткин
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Когда на ул. Советской в Туле отремонтируют трамвайные пути?
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В Донском мужчина убил товарища шампуром
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Туляк напал на мать в подъезде и ударил ее ножом в спину
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В Заречье столкнулись пять машин
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Тула застыла в километровых пробках
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В Тульской области в подъезде дома шарпей набросился на ребенка – видео
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