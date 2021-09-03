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7 лучших комментариев: 27 августа - 3 сентября

7 лучших комментариев: 27 августа - 3 сентября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

На корпоративе «ЕвроХима» в Тульском кремле спели Гагарина, Агутин и Сюткин

 

- 2 -

Когда на ул. Советской в Туле отремонтируют трамвайные пути?

 

- 3 -

В Донском мужчина убил товарища шампуром

 

- 4 -

Туляк напал на мать в подъезде и ударил ее ножом в спину

 

- 5 -

В Заречье столкнулись пять машин

 

- 6 -

Тула застыла в километровых пробках

 

- 7 -

В Тульской области в подъезде дома шарпей набросился на ребенка – видео

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Автор: Алексей Герасимов
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6 лучших комментариев: 13 - 27 августа
6 лучших комментариев: 13 - 27 августа
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