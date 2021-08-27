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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 13 - 27 августа

6 лучших комментариев: 13 - 27 августа

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

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В Туле появились опасные вредители: гигантские испанские слизни «ведутся» только на пиво

 

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Тулячка Анастасия Мягкова изобрела способ утилизации древесины с помощью грибов

 

- 4 -

Из-за коронавируса тульские школы будут работать в особом режиме

 

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В Туле эвакуировали сотрудников «белого дома»

 

- 6 -

Тульские гаишники ловят нарушителей с помощью прибора «Бинар»

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:00 +4
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9 лучших комментариев: 6 - 13 августа
9 лучших комментариев: 6 - 13 августа
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