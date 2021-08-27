6 лучших комментариев: 13 - 27 августа
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Туле появились опасные вредители: гигантские испанские слизни «ведутся» только на пиво
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Тулячка Анастасия Мягкова изобрела способ утилизации древесины с помощью грибов
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Из-за коронавируса тульские школы будут работать в особом режиме
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В Туле эвакуировали сотрудников «белого дома»
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Тульские гаишники ловят нарушителей с помощью прибора «Бинар»
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