Туляк напал на мать в подъезде и ударил ее ножом в спину

В Туле 60-летний мужчина обвиняется в убийстве.

По предварительным данным, 14 февраля безработный обвиняемый находился у себя дома вместе с матерью. Пожилая женщина сделала пьяному сыну несколько замечаний, и из-за этого они поругались. Через некоторое время пенсионерка решила прогуляться и вышла в подъезд. Обвиняемый, вооруженный кухонным ножом, догнал мать на лестничной клетке и ударил ее им в спину. От полученного повреждения женщина скончалась в больнице спустя шесть дней.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.