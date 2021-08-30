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Туляк напал на мать в подъезде и ударил ее ножом в спину

Туляк напал на мать в подъезде и ударил ее ножом в спину

Спустя шесть дней женщина от полученной раны скончалась.

В Туле 60-летний мужчина обвиняется в убийстве. 

По предварительным данным, 14 февраля безработный обвиняемый находился у себя дома вместе с матерью. Пожилая женщина сделала пьяному сыну несколько замечаний, и из-за этого они поругались. Через некоторое время пенсионерка решила прогуляться и вышла в подъезд. Обвиняемый, вооруженный кухонным ножом, догнал мать на лестничной клетке и ударил ее им в спину. От полученного повреждения женщина скончалась в больнице спустя шесть дней. 

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:27 0
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