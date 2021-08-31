Когда на ул. Советской в Туле отремонтируют трамвайные пути?

Масштабные работы ведутся в областной столице на ул. Советской на участке от ул. Коминтерна до ул. Ф. Энгельса.

Современные технологии позволят сделать участок удобным не только для трамваев, но и для автомобилистов.

Решение отремонтировать одну из главных транспортных артерий города – трамвайные пути на ул. Советской – было принято губернатором Алексеем Дюминым на одном из оперативных совещаний в июле 2021 года. На это были выделены дополнительные средства из регионального бюджета.

На ул. Советской работа в самом разгаре. На участке от ул. Коминтерна до ул. Фридриха Энгельса старые рельсы и шпалы меняют на новые, а затем будут укладывать монолитные плиты. Такая технология уже использовалась в Туле и зарекомендовала себя как комфортная и для трамваев, и для машин.

На ремонт этого участка потребовалось порядка 160 миллионов рублей.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев:

Дмитрий Миляев – Обновленный участок будет максимально комфортным как для общественного транспорта, так и для автомобилистов. По сути, здесь проведут комплексный ремонт: заменят рельсошпальную решетку, устроят межрельсовое пространство в монолитных плитах и отремонтируют дорожное полотно. Понимаем, что в сентябре из-за начала учебного года дорожный трафик будет более насыщенным, но в течение месяца все работы в полном объеме на ул. Советской точно будут завершены.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев:

– Пробное трамвайное движение будет пущено 15-16 сентября. Будет проверен уровень балластировки путей, затем начнется укладка монолитных плит.

Полностью ремонт трамвайных путей планируется завершить 26 сентября.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что улица Советская – важная центральная магистраль областной столицы, поэтому необходимо выполнить работы в поставленный срок.

Аналогичные работы идут и на ул. Перекопской на участке от ул. Кауля до ул. Михеева. 1 сентября здесь уже будет пущен трамвай.

Помимо ремонта трамвайных путей в Туле ведется масштабный ремонт асфальтового покрытия. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» комплексно ремонтируют улицы Октябрьскую и Металлургов, приступили к проектированию третьей очереди Восточного обвода и объявлен конкурс для отбора подрядчика на проектирование реконструкции Калужского шоссе.

В этом году по инициативе губернатора муниципалитету выделено дополнительно 300 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог. В настоящее время подрядчик приступил к работам на проспекте Ленина, начинаются работы на проезжей части на ул. Советской. Проводить их планируют в ночное время.

В целом в рамках дополнительного финансирования планируют отремонтировать 20 объектов: участок проспекта Ленина от ул. Советской до Пушкинского проезда, улицы Советскую, Шухова, Л. Толстого и ряд улиц в Большой Туле.