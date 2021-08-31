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Когда на ул. Советской в Туле отремонтируют трамвайные пути?

Когда на ул. Советской в Туле отремонтируют трамвайные пути?

Масштабные работы ведутся в областной столице на ул. Советской на участке от ул. Коминтерна до ул. Ф. Энгельса.

Современные технологии позволят сделать участок удобным не только для трамваев, но и для автомобилистов. 
 
Решение отремонтировать одну из главных транспортных артерий города – трамвайные пути на ул. Советской – было принято губернатором Алексеем Дюминым на одном из оперативных совещаний в июле 2021 года. На это были выделены дополнительные средства из регионального бюджета.
 
На ул. Советской работа в самом разгаре. На участке от ул. Коминтерна до ул. Фридриха Энгельса старые рельсы и шпалы меняют на новые, а затем будут укладывать монолитные плиты. Такая технология уже использовалась в Туле и зарекомендовала себя как комфортная и для трамваев, и для машин.
 
 
На ремонт этого участка потребовалось порядка 160 миллионов рублей. 
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев:
 

Дмитрий Миляев

– Обновленный участок будет максимально комфортным как для общественного транспорта, так и для автомобилистов. По сути, здесь проведут комплексный ремонт: заменят рельсошпальную решетку, устроят межрельсовое пространство в монолитных плитах и отремонтируют дорожное полотно. Понимаем, что в сентябре из-за начала учебного года дорожный трафик будет более насыщенным, но в течение месяца все работы в полном объеме на ул. Советской точно будут завершены.
 
Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев: 
 
–  Пробное трамвайное движение будет пущено 15-16 сентября. Будет проверен уровень балластировки путей, затем начнется укладка монолитных плит.
 
Полностью ремонт трамвайных путей планируется завершить 26 сентября.
 
Дмитрий Миляев подчеркнул, что улица Советская – важная центральная магистраль областной столицы, поэтому необходимо выполнить работы в поставленный срок.
 
Аналогичные работы идут и на ул. Перекопской на участке от ул. Кауля до ул. Михеева. 1 сентября здесь уже будет пущен трамвай.
 
 
Помимо ремонта трамвайных путей в Туле ведется масштабный ремонт асфальтового покрытия. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» комплексно ремонтируют улицы Октябрьскую и Металлургов, приступили к проектированию третьей очереди Восточного обвода и объявлен конкурс для отбора подрядчика на проектирование реконструкции Калужского шоссе.   
 
В этом году по инициативе губернатора муниципалитету выделено дополнительно 300 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог. В настоящее время подрядчик приступил к работам на проспекте Ленина, начинаются работы на проезжей части на ул. Советской. Проводить их планируют в ночное время.
 
В целом в рамках дополнительного финансирования планируют отремонтировать 20 объектов: участок проспекта Ленина от ул. Советской до Пушкинского проезда, улицы Советскую, Шухова, Л. Толстого и ряд улиц в Большой Туле.
Галерея
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 1
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 2
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 3
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 4
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 5
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 6
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 7
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 8
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 9
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 10
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 11
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 12
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 13
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 14
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 15
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 16
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 17
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 18
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 19
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 20
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 21
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 22
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Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 24
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 25
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 26
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Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 28
Ремонт трамвайных путей на ул. Советской, Фото: 29
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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:22 −10
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