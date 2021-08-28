На корпоративе «ЕвроХима» в Тульском кремле спели Гагарина, Агутин и Сюткин

Компания «ЕвроХим» вчера, 27 августа, отметила 20-летие. После торжественной части и награждения лучших сотрудников в Дворянском собрании, юбиляры переместились в Тульский кремль, который, к слову, закрыли для посетителей.

Судя по сторис в Инстаграме гостей, праздновали с размахом. В Атриуме кремля для сотрудников компании и приглашенных, организовали концерт. Выступили Полина Гагарина, Леонид Агутин и Валерий Сюткин.