новости
новости
Регистрация
На корпоративе «ЕвроХима» в Тульском кремле спели Гагарина, Агутин и Сюткин

На корпоративе «ЕвроХима» в Тульском кремле спели Гагарина, Агутин и Сюткин

Гости делятся фотографиями и видео в соцсетях.

Компания «ЕвроХим» вчера, 27 августа, отметила 20-летие. После торжественной части и награждения лучших сотрудников в Дворянском собрании, юбиляры переместились в Тульский кремль, который, к слову, закрыли для посетителей.

Судя по сторис в Инстаграме гостей, праздновали с размахом. В Атриуме кремля для сотрудников компании и приглашенных, организовали концерт. Выступили Полина Гагарина, Леонид Агутин и Валерий Сюткин.

 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 16:24 −4
Другие статьи по темам
Событие
ЕвроХимкорпоратив
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Внимание! На участке ул. Советской в Туле вечером 28 августа ограничат движение
Внимание! На участке ул. Советской в Туле вечером 28 августа ограничат движение
Какие законы вступят в силу в сентябре
Какие законы вступят в силу в сентябре
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.