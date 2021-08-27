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В Донском мужчина убил товарища шампуром
Фото: архив Myslo.

В Донском мужчина убил товарища шампуром

Они поссорились из-за того, что обвиняемый хотел сдать шампур на металлолом.

В Донском 42-летний ранее неоднократно судимый мужчина обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 10 июня пятеро местных жителей весьма удачно сдали металлолом и собирались отметить это дельце приготовлением шашлыков. После того как они выпили алкоголя, двое из компании предложили заодно сдать и шампуры. 35-летний потерпевший заявил, что не допустит этого, и принялся отбирать их у товарищей. 

Обвиняемый, который разозлился на такое поведение потерпевшего, схватил один из шампуров и воткнул ему его в грудь. Мужчина смог добраться до своей комнаты в общежитии, где чуть позже скончался от полученного повреждения.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:38 0
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