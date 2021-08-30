новости
новости
Регистрация
В Заречье столкнулись пять машин
Фото: Светлана Тульская.

В Заречье столкнулись пять машин

По предварительным данным, пострадали три человека.

На ул. Октябрьской, перед мостом через р. Тростянку произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом в редакцию Myslo сообщила наш постоянный пользователь Светлана Тульская.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал на встречную полосу и задел четыре машины: Skoda Fabia, Honda CR-V, Renault Logan и Toyota Yaris.

Пострадал виновник ДТП, его пассажир и водитель «Тойоты». Они доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все детали случившегося.

UPD: Публикация изменена в 19.10.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 18:40 +7
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавариястолкновение автомобилейпроисшествие
Место
Тулаулица Октябрьская
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские приставы ищут шестилетнюю девочку, которую отец не отдает матери
Тульские приставы ищут шестилетнюю девочку, которую отец не отдает матери
Отрезала ухо, лишила свободы: в суд передано дело тулячки, державшей подругу взаперти
Отрезала ухо, лишила свободы: в суд передано дело тулячки, державшей подругу взаперти
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.