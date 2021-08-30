В Заречье столкнулись пять машин

Фото: Светлана Тульская.

На ул. Октябрьской, перед мостом через р. Тростянку произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом в редакцию Myslo сообщила наш постоянный пользователь Светлана Тульская.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал на встречную полосу и задел четыре машины: Skoda Fabia, Honda CR-V, Renault Logan и Toyota Yaris.

Пострадал виновник ДТП, его пассажир и водитель «Тойоты». Они доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все детали случившегося.

UPD: Публикация изменена в 19.10.