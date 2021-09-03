Тула застыла в километровых пробках

Утром 3 сентября дороги Тулы снова сковали пробки. В настоящее время затруднено движение в направлении центра на Зареченском и Пролетарском мостах по направлению в центр, на улицах Калинина, Кирова, Каракозова, Ложевой в районе ТЦ «Пролетарский», ул. Октябрьской от ул. Арсенальной до ул. Мосина.

Общая загруженность дорог оценивается в 4-5 баллов, средняя скорость движения – порядка 29-34 км/ч, пишет телеграм-канал Compas_71.

В центре затруднение движения на ул. Советской в районе пересечения с Красноармейским проспектом из-за ремонтных работ, а также на ул. Мосина и на пр. Ленина перед пересечением с ул. Советской.

Совокупная длина пробок на данный момент составляет порядка 7 км. Восстановление рабочего движения ожидается к 9.30.