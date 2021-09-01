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В Тульской области в подъезде дома шарпей набросился на ребенка – видео
Видео - соцсети

В Тульской области в подъезде дома шарпей набросился на ребенка – видео

«Хозяину собаки ничего не будет», – написали родители ребенка в соцсетях.

Инцидент произошел в одном из домов города Узловая. На видео с камер наблюдения видно, как женщина с двумя детьми и маленькой собачкой ожидает лифт. По лестнице спускается мужчина с шарпеем. Внезапно собака кусает одного из детей за руку, после чего хозяин бьет пса по голове.
 

 
Родители покусанного мальчика обратились в полицию, однако в возбуждении уголовного дела им отказали.
 
 
В пресс-службе УМВД по Тульской области на запрос Myslo ответили, что мама ребенка действительно обращалась в полицию, но привлечь владельца собаки к уголовной ответственности не получится. Статья о хулиганстве не подходит из-за отсутствия умысла на причинение ребенку телесных повреждений. Статью о неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью ему также не получится инкриминировать — последствия укуса не были тяжкими.
 
Говоря простым языком, в УК РФ нет «подходящей» статьи, чтобы полиция могла наказать владельца шарпея. Однако это не означает, что он может остаться безнаказанным. Просто за защитой своих прав матери мальчика нужно обратиться в суд в гражданско-правовом порядке.
 
– Этот порядок и был разъяснен заявительнице при обращении, — пояснили в пресс-службе ведомства.
 
Между тем шарпей внесен в список потенциально опасных собак.
 
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 18:10 +2
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Тульская область
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