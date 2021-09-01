В Тульской области в подъезде дома шарпей набросился на ребенка – видео

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Инцидент произошел в одном из домов города Узловая. На видео с камер наблюдения видно, как женщина с двумя детьми и маленькой собачкой ожидает лифт. По лестнице спускается мужчина с шарпеем. Внезапно собака кусает одного из детей за руку, после чего хозяин бьет пса по голове.

Родители покусанного мальчика обратились в полицию, однако в возбуждении уголовного дела им отказали.

В пресс-службе УМВД по Тульской области на запрос Myslo ответили, что мама ребенка действительно обращалась в полицию, но привлечь владельца собаки к уголовной ответственности не получится. Статья о хулиганстве не подходит из-за отсутствия умысла на причинение ребенку телесных повреждений. Статью о неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью ему также не получится инкриминировать — последствия укуса не были тяжкими.

Говоря простым языком, в УК РФ нет «подходящей» статьи, чтобы полиция могла наказать владельца шарпея. Однако это не означает, что он может остаться безнаказанным. Просто за защитой своих прав матери мальчика нужно обратиться в суд в гражданско-правовом порядке.

– Этот порядок и был разъяснен заявительнице при обращении, — пояснили в пресс-службе ведомства.