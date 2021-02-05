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Администрация Тулы отказалась от идеи строительства нового путепровода в Криволучье
Фото из архива Myslo.

Администрация Тулы отказалась от идеи строительства нового путепровода в Криволучье

Виадук от стадиона «Металлург» до «Тулачермета» с учетом бесплатного проезда по нему жителей оказался нерентабельным.

В 2018 году городские чиновники объявили о планах построить новый путепровод в районе ПАО «Тулачермет». Планировалось, что виадук соединит улицы Кутузова и Доктора Гумилевской, так как существующий железнодорожный переезд не справляется с потоком машин.
 
Давние планы администрации припомнил наш подписчик Николай Маратов: «А что со строительством путепровода от стадиона «Металлург» до «Чермета»? Так и останется «призрачной фантазией» или всё-таки его построят?» Свой вопрос он адресовал администрации Тулы.
 
Вот что ответили городские чиновники:
 
– Для улучшения ситуации по пропускной способности автотранспорта на железнодорожном переезде по ул. Столетова администрацией города прорабатывался вопрос о возможности строительства путепровода через железнодорожные пути в районе ж/д переезда на ул. Столетова в Туле. Потенциальным концессионером являлся ООО «ФК «Инвеста».
 
Администрацией было принято решение о необходимости реализации проекта с сохранением бесплатного проезда для жителей города Тулы по железнодорожному переезду.
Строительство мостового сооружения с учетом бесплатного проезда по нему жителей для ФК «Инвеста» нецелесообразно.
В настоящее время, с учетом финансово-экономической ситуации, реализация проекта не представляется возможной.

 

Напомним, в 2018 году в Туле заявили о строительстве нового путепровода. По планам, виадук продолжит улицу Кутузова, пройдет в районе трамвайного кольца «Криволучье» и выйдет на улицу Доктора Гумилевской неподалеку от моста через Упу.

Идея найти инвестора и построить новый мост в обход существующего ж/д переезда возникла после того, как в адрес губернатора Тульской области поступали обращения от работников предприятий Пролетарского округа: «Мелодия», «Тулачермет», «Тулачермет-сталь». Люди жаловались, что из-за переезда не могут вовремя приехать на работу. Реконструкция переезда ситуацию не спасла. Глава региона дал поручение решить проблему.

 

Место для строительства виадука было выбрано в районе Театрального переулка и трамвайного кольца в Криволучье.

Трамвайное кольцо: здесь хотели построить виадук.

Сотрудники теруправления по Пролетарскому округу начали встречи с владельцами гаражей и сараев, расположенных в районе кольца: для строительства путепровода планировалось снести около 80 строений.

 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:39 −12
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