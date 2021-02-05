Администрация Тулы отказалась от идеи строительства нового путепровода в Криволучье
Виадук от стадиона «Металлург» до «Тулачермета» с учетом бесплатного проезда по нему жителей оказался нерентабельным.
Строительство мостового сооружения с учетом бесплатного проезда по нему жителей для ФК «Инвеста» нецелесообразно.
Напомним, в 2018 году в Туле заявили о строительстве нового путепровода. По планам, виадук продолжит улицу Кутузова, пройдет в районе трамвайного кольца «Криволучье» и выйдет на улицу Доктора Гумилевской неподалеку от моста через Упу.
Идея найти инвестора и построить новый мост в обход существующего ж/д переезда возникла после того, как в адрес губернатора Тульской области поступали обращения от работников предприятий Пролетарского округа: «Мелодия», «Тулачермет», «Тулачермет-сталь». Люди жаловались, что из-за переезда не могут вовремя приехать на работу. Реконструкция переезда ситуацию не спасла. Глава региона дал поручение решить проблему.
Место для строительства виадука было выбрано в районе Театрального переулка и трамвайного кольца в Криволучье.
Трамвайное кольцо: здесь хотели построить виадук.
Сотрудники теруправления по Пролетарскому округу начали встречи с владельцами гаражей и сараев, расположенных в районе кольца: для строительства путепровода планировалось снести около 80 строений.