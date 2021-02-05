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Тульские архитекторы предложили провести реновацию площади Ленина

Тульские архитекторы предложили провести реновацию площади Ленина

По их мнению, площадь перед «белым домом» не гармонирует с кремлем, новой набережной и историческим кварталом Тулы.

Архитекторы из компании СПК («СтройПроектКонсалтинг») объявили открытый архитектурно-градостроительный конкурс на лучшую концепцию развития облика и структуры главной площади в Туле – «Площадь Ленина. Новое прочтение». Правда, к участию в конкурсе пригласили только студентов архитектурных факультетов. А урбанистам, дизайнерам и архитектурным бюро предложили присылать свои работы вне конкурса.

- Когда выходишь из кремля на площадь, попадаешь на открытое, продуваемое, неуютное, можно сказать, заброшенное пространство. Хотя со стороны улицы Советской площадь смотрится вполне парадно – вид спасает кремль. Снос при строительстве «белого дома» старинных кварталов не прошел даром. И если функция площади как плаца для парадов реализована проектировщиками и исполнителями, то с точки зрения градостроительства она не закончена. Вся тульская архитектурная общественность давно обсуждает возможность ее реновации, - считает Владимир Доценко, член правления тульского отделения Союза архитекторов.

Наша справка. Владимир Доценко, архитектор. Закончил в 1996 г ТулГУ, кафедра архитектуры. Сейчас возглавляет компанию «СтройПроектКонсалтинг», которая занимается архитектурно-строительным проектированием.

Напомним, что до 80-х годов в этом месте была плотная историческая застройка.Тула, 1917 г.

Решение о строительстве здания для администрации Тульской области – Дома Советов - принял первый секретарь обкома КПСС Иван Харитонович Юнак. Старожилы знают, что туляки прозвали Дом Советов Юнакиевским собором.  

Разрабатывал проект здания и площади институт имени нашего земляка Бориса Мезенцева.

Тульский Дом Советов стал первым зданием в СССР, где верхние этажи консольно нависали над фасадом.

А площадь перед ним спроектировали в соответствии со всеми идеологическими установками советского времени – для демонстраций и парадов.

- Что такое площадь? Это замкнутое со всех сторон фасадами зданий пространство, с зелеными насаждениями и другими естественными или искусственными преградами. У нас же площадь Ленина имеет странную форму с размытыми границами. Давайте честно признаем, что это большой пустырь, где построили «белый дом».  Находиться тут некомфортно, люди стараются быстрее пройти это пространство, - считает Владимир Доценко.

В непогоду площадь Ленина особенно неуютная

Не добавляют красоты и уюта нашей площади и туристические автобусы, которые портят парадный вид на кремль. Чтобы сделать классные фото и селфи, нужно постараться найти ракурс.

По словам архитектора, создать уют на площади можно. И это несложно. Зеленые насаждения, временные или капитальные сооружения, входная группа (арка) – все это добавит дружелюбности пустырю имени Ленина.

- На Новый год здесь ставят арку – и это красиво. И функционально, когда на площади надо провести массовые мероприятия и нужно организовать проходы потоков людей, - считает Владимир Доценко.

Какие идеи уже предложены?

- Сделать подземную парковку под площадью. Да, дорого. Но результат будет радовать всех!

- Сделать более дружелюбной территорию вокруг «белого дома», убрав холодный гранит, добавив зеленых насаждений.

- Убрать памятник Ленину. Да-да, опять про это.

Напомним, что в прошлом году туляк Андрей Колбасинов предложил убрать с главной площади памятник Ильичу и перенести его в Пролетарский парк. Правда, туляки не оценили тогда идею.

- В каждом городе России у здания администрации стоит памятник Ленину. А вот в Калуге его заменили на аутентичный памятник Ивану III. И Калуга теперь узнаваема! Она одна такая! Честно, если дети меня спросят, почему у нас на главной площади стоит памятник Ленину и как он связан с нашим городом, я не знаю, что отвечать. Почему не Льву Толстому? Или не Дмитрию Донскому? Памятник определяет ауру площади, - считает Владимир Доценко.

А что вы думаете о предложении тульских архитекторов? Как часто вы гуляете по площади Ленина? Пишите в комментариях, предлагайте свои идеи как сделать это пространство уютным, полезным и дружелюбным для горожан.


 

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Автор: Татьяна Алексеева
Фотографы: Дмитрий Дзюбин, Алексей Пирязев
сегодня, в 16:38 0
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