Туляки о строительстве нового кладбища в Пролетарском районе: «Мы не хотим дома с видом на погост!»

Фото из архива Myslo.

А еще жители уверены, что это всё может привести к экологической катастрофе.

Жителей тульских деревень возмутило заявление Сергея Шестакова о строительстве нового кладбища в Пролетарском районе города. Замглавы администрации Тулы по благоустройству в интервью Myslo рассказал, что погост планируют построить вблизи деревни Морозовка.

Напомним, этот вопрос поднимался еще в июне 2020 года. Тогда на публичных слушаниях туляки высказались против подобного соседства. Администрация города учла пожелания жителей и… сдвинула территорию под будущее кладбище на 800 метров от Морозовки – ближе к Сеженскому лесу.

Председатель СНТ «Металлург № 4» Ирина Большакова рассказала Myslo, что жители деревень и дачники удивились заявлению чиновника:

– Мы же высказались против! То, что кладбище перенесут в другой конец поля, роли не сыграет. Всё равно мы будем постоянно наблюдать траурную процессию, «любоваться» крестами и венками. Автобусы, которые будут ездить на погост, разобьют нашу дорогу.

Майя Воронина, владелица дачного участка в СНТ «Металлург-2», уверена, что это всё может привести к экологической катастрофе:

– Нам грозит экологическая катастрофа. Кладбище собираются разместить на местности, которая абсолютно не подходит для этой цели. Нельзя расположить кладбище в таком месте из-за особенностей грунтовых вод, в непосредственной близости с данным участком земли находятся наши тульские речки Сежа, Бежка и Упа. Всё с кладбища будет сливаться в наши водоемы. В окрестных деревнях – Пещерово, Балабаевке, Георгиевском – ни у кого нет центрального водопровода, у всех артезианские неглубокие скважины или колодцы. И если появится кладбище, у них не будет даже питьевой воды. Также будут навсегда испорчены колодцы в дачных кооперативах. Для полива дачных участков используется вода из Сежи, которая, соответственно, тоже будет отравлена! — написала тулячка в петиции, адресованной губернатору Алексею Дюмину.

Власти предлагают сделать кладбище здесь:

Myslo обратился за комментарием в администрацию Тулы.

– В прошлом году на публичных слушаниях обсуждался вопрос по изменению на территории земельного участка в районе деревни Морозовка производственной зоны П-1 на зону кладбищ С-1, но жители населенного пункта высказались против. Администрация города Тулы учла мнение горожан. В настоящее время для захоронений на территории областной столицы предусмотрен ряд участков, и сейчас проводится работа по их исследованию.

Правда, о каких именно участках идет речь, администрация не уточняет.