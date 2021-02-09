Алексей Дюмин подарил школьнику, спасшему сноубордиста, свой берет командира ССО

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин встретился с тринадцатилетним туляком Иваном Зиминым и его отцом Сергеем. В конце января на горнолыжном курорте «Красная Поляна» мальчик спас сноубордиста, попавшего в снежную яму – он бросился к пострадавшему, очистил его лицо от снега, чтобы тот смог дышать и позвал на помощь.

Губернатор лично поблагодарил парня за смелый поступок, а его родителей - за правильное воспитание сына, вручил Ивану благодарность и новый компьютер.

– Тульская область гордится, что у неё есть такие ребята, которые не оставят человека в беде. Хочу пожелать, чтобы у нас в регионе и в целом по стране было поменьше чрезвычайных ситуаций и как можно больше таких неравнодушных людей, как ты, Иван. Спасибо тебе, ты настоящий мужик! – сказал Алексей Дюмин.

Также глава региона подарил школьнику на память о встрече свой берет командира Сил специальных операций РФ.

– Это очень ценная для меня вещь. Силы специальных операций – это подразделение, где служат отважные воины, настоящие мужчины, которые спасают нас от международного терроризма. Это не просто головной убор, это символ мужества, героизма и отваги, – поделился Алексей Дюмин.

Иван Зимин учится в седьмом классе одной из тульских школ. В будущем он планирует пойти по стопам отца и стать профессиональным военным.