Вирусологи назвали условия и сроки отмены в России масочного режима

«Если рассматривать прошлый год - в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому может быть к концу весны от масок действительно получится отказаться», - рассказала врач.

Такого же мнения придерживается и вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский:

«Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры».

А вот врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предполагает, что отмена масочного режима может произойти в апреле.