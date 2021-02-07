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Вирусологи назвали условия и сроки отмены в России масочного режима

Вирусологи назвали условия и сроки отмены в России масочного режима

Специалисты уверены, что это станет возможным лишь при наличии коллективного иммунитета и проведении вакцинации.

Вирусологи считают, что обязательный масочный режим в России при снижении количества заболевших COVID-19 может быть отменен в конце весны. 

Кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в интервью РБК предположила, что количество заболевших инфекцией в ближайшее время должно резко снизиться.

«Если рассматривать прошлый год - в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому может быть к концу весны от масок действительно получится отказаться», - рассказала врач.

Такого же мнения придерживается и вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский:

«Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры».

А вот врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предполагает, что отмена масочного режима может произойти в апреле.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:46 +2
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