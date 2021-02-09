В Туле Lada повисла на бетонном блоке

Фото: предоставлено читателем Myslo.

Туляк прислал в редакцию кадры с места ДТП, которое произошло в районе поворота с ул. Металлургов на ул. Приупскую в Туле. Автомобиль Lada Kalina заехал на бетонный блок на обочине и повис на нем. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.