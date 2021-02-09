Фото: предоставлено читателем Myslo.
В Туле Lada повисла на бетонном блоке
Предположительно, водитель Lada Kalina не справился с управлением.
Туляк прислал в редакцию кадры с места ДТП, которое произошло в районе поворота с ул. Металлургов на ул. Приупскую в Туле. Автомобиль Lada Kalina заехал на бетонный блок на обочине и повис на нем. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.
Напомним, в декабре прошлого года очевидец снял на видео нестандартную дорожную ситуацию с автомобилем Lexus — машина повисла на дорожной полусфере.
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