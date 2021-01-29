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Лучшие комментарии
11 лучших комментариев: 22 - 29 января

11 лучших комментариев: 22 - 29 января

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

23 января в Туле состоится Всероссийская акция

 

- 2 -

Сайты тульского правительства подверглись атакам хакеров

 

- 3 -

На Казанской набережной поставили первую в Туле подземную мусорную площадку: видео

 

- 4 -

Троллейбусное кольцо с Зеленстроя перенесут на Ивановские Дачи

 

- 5 -

Тату с тульской пропиской: Илья, 26 лет

 

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Жители ЖК «Современник» получают ключи от своих квартир

 

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Тулячку прогнали с могилы Жанны Фриске за попытку приготовить приворотный суп со снегом

 

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В Тульской области почти на треть сократилось число аварийных перекрестков

 

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В Туле ввели интеллектуальную транспортную систему

 

- 11 -

В Туле на улице Советской начался снос незаконного кафе

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Автор: Алексей Герасимов
29 января, в 18:25 +1
7 лучших комментариев: 15 - 22 января
7 лучших комментариев: 15 - 22 января
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