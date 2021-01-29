11 лучших комментариев: 22 - 29 января
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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23 января в Туле состоится Всероссийская акция
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Сайты тульского правительства подверглись атакам хакеров
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На Казанской набережной поставили первую в Туле подземную мусорную площадку: видео
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Троллейбусное кольцо с Зеленстроя перенесут на Ивановские Дачи
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Тату с тульской пропиской: Илья, 26 лет
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Жители ЖК «Современник» получают ключи от своих квартир
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Тулячку прогнали с могилы Жанны Фриске за попытку приготовить приворотный суп со снегом
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В Тульской области почти на треть сократилось число аварийных перекрестков
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В Туле ввели интеллектуальную транспортную систему
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В Туле на улице Советской начался снос незаконного кафе
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