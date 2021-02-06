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Плавающая баня и кухня для завтрака: как выглядит самый дорогой дом в Тульской области

Плавающая баня и кухня для завтрака: как выглядит самый дорогой дом в Тульской области

Коттедж стоит 65 млн рублей. Чтобы заработать на него, среднестатистическому туляку нужно работать примерно 160 лет.

Самым дорогим домом, выставленным на продажу, по версии Avito, стал коттедж в Суворове.

На участке площадью 1835 кв. м есть собственная береговая линия. А в аренде имеется площадь поверхности водохранилища для размещения плавающей бани и гаража. Это, кстати, уже воплощено в жизнь. Баня с теплыми полами, комнатой отдыха и причалом для загара, а также плавающий гараж на понтонах для водной техники на 3 единицы уже есть в наличии.

В самом доме, размером 574 кв. м. есть шесть спален с отдельными санузлами, гостиная с баром и бильярдом, отдельная кухня для завтрака и спортзал.

На территории - дом на 3 комнаты для водителей, дом для охранника и застекленное помещение для барбекю с русской печкой, встроенным мангалом и шикарным видом. 

СМИ связывали этот дом с главой администрации МО Суворовский район Геннадием Сорокиным

 

По данным статистики, в 2020 году средняя зарплата в Туле составляла 33 486 рублей. Чтобы купить такой особняк, среднестатистическому туляку понадобится 161 год и 7 месяцев.

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