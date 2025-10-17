8 лучших комментариев: 10 - 17 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Средняя зарплата жителей Тульской области за год выросла на 20,5%
Три путепровода, двухуровневая развязка и надземные переходы: озвучен проект реконструкции Калужского шоссе
Публично уволенный экс-главой тульского правительства Федорищевым чиновник попал в больницу
На уроках физкультуры школьники будут заниматься лыжами, лаптой и фиджитал-спортом
Арт-объект «Балалох» и площадка для бачаты: что предлагают сделать на Пролетарской набережной
Тульский пенсионер заплатит 10 тысяч рублей за комментарий в соцсети
На площади перед Московским вокзалом предложили обустроить платную парковку
Синоптик Вильфанд рассказал, когда автомобилистам нужно задуматься о смене резины на зимнюю
