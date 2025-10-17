  1. Моя Слобода
8 лучших комментариев: 10 - 17 октября

8 лучших комментариев: 10 - 17 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

- 1 -

Средняя зарплата жителей Тульской области за год выросла на 20,5%

- 2 -

Три путепровода, двухуровневая развязка и надземные переходы: озвучен проект реконструкции Калужского шоссе

- 3 -

Публично уволенный экс-главой тульского правительства Федорищевым чиновник попал в больницу

- 4 -

На уроках физкультуры школьники будут заниматься лыжами, лаптой и фиджитал-спортом

- 5 -

Арт-объект «Балалох» и площадка для бачаты: что предлагают сделать на Пролетарской набережной

- 6 -

Тульский пенсионер заплатит 10 тысяч рублей за комментарий в соцсети

- 7 -

На площади перед Московским вокзалом предложили обустроить платную парковку

- 8 -

Синоптик Вильфанд рассказал, когда автомобилистам нужно задуматься о смене резины на зимнюю

