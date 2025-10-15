На уроках физкультуры школьники будут заниматься лыжами, лаптой и фиджитал-спортом

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

В целом же планируют внедрить в эти уроки спортивные модули по 32 видам спорта.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в рабочей встрече с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра спорта Михаила Дегтярева. Главные темы обсуждения — развитие детско-юношеского спорта и подготовка к предстоящему Совету по спорту при Президенте РФ.

Были затронуты вопросы реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в стране до 2030 года.

— Обсудили развитие школьного спорта, в том числе внедрение спортивных модулей по 32 видам спорта в уроки физкультуры. В частности, наряду с популярными игровыми видами спорта в уроки будут включены лыжи, городошный спорт, лапта и фиджитал-спорт, — рассказал Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

Также на встрече шла речь о создании в регионах спортивных школ-интернатов, систематизации деятельности школьных спортивных клубов и школьных спортивных лиг, о повышении доступности для детей занятий физической культурой и спортом, об обновлении материально-технической базы, модернизации школьных спортзалов, а также о дальнейшем развитии и популяризации Президентских игр и возможности участия в них студентов СПО.