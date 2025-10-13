Средняя зарплата жителей Тульской области за год выросла на 20,5%

Фото Алексея Пирязева

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее исследование.

Тула заняла 30 строчку в рейтинге российских городов по уровню заработной платы. Средняя зарплата в регионе в первой половине 2025 года составила 84400 рублей – на 20,5% выше, чем за тот же период предыдущего года. Соотношение чистой зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составило 3,62.

Средние зарплаты в городах рассчитывались на основе муниципальной статистики за январь-июнь по крупным и средним предприятиям. При этом фиксированный потребительский набор исходил из статистики Росстата по регионам.

Примечательно, что на первом и втором месте в рейтинге оказались сразу два города, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе – это Новый Уренгой и Салехард, где показатели средней чистой зарплаты составили 167 и 159 тысяч рублей соответственно.