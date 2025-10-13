  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Средняя зарплата жителей Тульской области за год выросла на 20,5% - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Средняя зарплата жителей Тульской области за год выросла на 20,5%
Фото Алексея Пирязева

Средняя зарплата жителей Тульской области за год выросла на 20,5%

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее исследование.

Тула заняла 30 строчку в рейтинге российских городов по уровню заработной платы. Средняя зарплата в регионе в первой половине 2025 года составила 84400 рублей – на 20,5% выше, чем за тот же период предыдущего года. Соотношение чистой зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составило 3,62. 

Средние зарплаты в городах рассчитывались на основе муниципальной статистики за январь-июнь по крупным и средним предприятиям. При этом фиксированный потребительский набор исходил из статистики Росстата по регионам.

Примечательно, что на первом и втором месте в рейтинге оказались сразу два города, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе – это Новый Уренгой и Салехард, где показатели средней чистой зарплаты составили 167 и 159 тысяч рублей соответственно. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 18:33 −19
Другие статьи по темам
Событие
средняя зарплатадоходыстатистика
Место
ТулаТульская область
Средняя зарплата жителей Тульской области за год выросла на 20,5%
Жизнь Тулы и области
Средняя зарплата жителей Тульской области за год выросла на 20,5%
сегодня, в 18:33, 60 831 -18
В Туле могут ввести новый сервис оплаты транспорта
Жизнь Тулы и области
В Туле могут ввести новый сервис оплаты транспорта
сегодня, в 12:09, 29 5196 -5
«Кто-то жестко отдохнул на нашей даче!»: туляки ищут очевидцев пожара в Басово 
Дежурная часть
«Кто-то жестко отдохнул на нашей даче!»: туляки ищут очевидцев пожара в Басово 
сегодня, в 13:52, 22 3246 0
Тульская полиция проводит акцию «Сообщи, где торгуют смертью»
Жизнь Тулы и области
Тульская полиция проводит акцию «Сообщи, где торгуют смертью»
сегодня, в 19:07, 21 408 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская полиция проводит акцию «Сообщи, где торгуют смертью»
Тульская полиция проводит акцию «Сообщи, где торгуют смертью»
Дмитрий Миляев: Активное долголетие – это быть востребованным в обществе  
Дмитрий Миляев: Активное долголетие – это быть востребованным в обществе  
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.