Три путепровода, двухуровневая развязка и надземные переходы: озвучен проект реконструкции Калужского шоссе

Фото Алексея Пирязева.

Сметная стоимость оценивается более чем в 13 миллиардов рублей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская в интервью телеканалу «Вести-Тула» рассказала, как планируется решать проблемы по перегруженности Калужского шоссе.

По ее словам, существующая инфраструктура исчерпала свои возможности. Фактическая интенсивность движения на шоссе достигает 50 000 автомобилей в сутки, что превышает проектную пропускную способность в 30 000 автомобилей.

Участок работает в режиме перегрузки на протяжении всего дня, а не только в часы пик, поскольку не имеет полноценной альтернативы.



Воскресенская отметила, что единственным эффективным решением проблемы является комплексная реконструкция. Проект уже разработан. Он предполагает расширение трассы до четырех полос, строительство трех путепроводов, одной двухуровневой транспортной развязки и надземных пешеходных переходов.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, сметная стоимость проекта оценивается более чем в 13 миллиардов рублей.

Региональный бюджет не обладает достаточными ресурсами для самостоятельной реализации столь масштабного проекта. Ведется поиск источников финансирования.