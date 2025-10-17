  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Три путепровода, двухуровневая развязка и надземные переходы: озвучен проект реконструкции Калужского шоссе - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Три путепровода, двухуровневая развязка и надземные переходы: озвучен проект реконструкции Калужского шоссе
Фото Алексея Пирязева.

Три путепровода, двухуровневая развязка и надземные переходы: озвучен проект реконструкции Калужского шоссе

Сметная стоимость оценивается более чем в 13 миллиардов рублей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская в интервью телеканалу «Вести-Тула» рассказала, как планируется решать проблемы по перегруженности Калужского шоссе.

По ее словам, существующая инфраструктура исчерпала свои возможности. Фактическая интенсивность движения на шоссе достигает 50 000 автомобилей в сутки, что превышает проектную пропускную способность в 30 000 автомобилей.

Участок работает в режиме перегрузки на протяжении всего дня, а не только в часы пик, поскольку не имеет полноценной альтернативы. 

Воскресенская отметила, что единственным эффективным решением проблемы является комплексная реконструкция. Проект уже разработан. Он предполагает расширение трассы до четырех полос, строительство трех путепроводов, одной двухуровневой транспортной развязки и надземных пешеходных переходов.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, сметная стоимость проекта оценивается более чем в 13 миллиардов рублей.

Региональный бюджет не обладает достаточными ресурсами для самостоятельной реализации столь масштабного проекта. Ведется поиск источников финансирования.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 13:37 +3
Другие статьи по темам
Место
ТулаКалужское шоссе
Прочее
реконструкция
Погода в Туле 17 октября: небольшой дождь и до 11 градусов тепла
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 17 октября: небольшой дождь и до 11 градусов тепла
сегодня, в 07:00, 109 1238 4
В Тульской области горит «Воловский бройлер»
Дежурная часть
В Тульской области горит «Воловский бройлер»
сегодня, в 09:53, 26 2676 1
Арт-объект «Балалох» и площадка для бачаты: что предлагают сделать на Пролетарской набережной
Жизнь Тулы и области
Арт-объект «Балалох» и площадка для бачаты: что предлагают сделать на Пролетарской набережной
вчера, в 16:56, 61 2381 -5
Туляк купил в Москве квартиру за 34,6 млн рублей и остался недоволен её отделкой
Жизнь Тулы и области
Туляк купил в Москве квартиру за 34,6 млн рублей и остался недоволен её отделкой
сегодня, в 08:00, 24 1977 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На площади Ленина ограничат остановку и стоянку транспорта до конца апреля 2026 года
На площади Ленина ограничат остановку и стоянку транспорта до конца апреля 2026 года
Генеральным директором хоккейной «Академии Михайлова» стал Алмаз Бадретдинов
Генеральным директором хоккейной «Академии Михайлова» стал Алмаз Бадретдинов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.