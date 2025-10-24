  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Лучшие комментарии
  5. 6 лучших комментариев: 17 - 24 октября - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 17 - 24 октября

6 лучших комментариев: 17 - 24 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

- 1 -

Станцию, куда привезли гроб с телом Льва Толстого, взяли под охрану

Станцию, куда привезли гроб с телом Льва Толстого, взяли под охрану

- 2 -

В Тульской области запустят проверку системы оповещения населения по телевидению

В Тульской области запустят проверку системы оповещения населения по телевидению

- 3 -

Роскомнадзор объяснил, зачем ограничил работу WhatsApp* и Telegram

Роскомнадзор объяснил, зачем ограничил работу WhatsApp* и Telegram

- 4 -

Туляк купил в Москве квартиру за 34,6 млн рублей и остался недоволен её отделкой

Туляк купил в Москве квартиру за 34,6 млн рублей и остался недоволен её отделкой

- 5 -

В Тульской области запустят дирижабли для отражения атак дронов

В Тульской области запустят дирижабли для отражения атак дронов

- 6 -

Тест на общую эрудицию. Сумеешь ли набрать хотя бы половину баллов?

Тест на общую эрудицию. Сумеешь ли набрать хотя бы половину баллов?

Опрос

Лучший комментарий - ...

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
вчера, в 18:01 +1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
8 лучших комментариев: 10 - 17 октября
8 лучших комментариев: 10 - 17 октября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.