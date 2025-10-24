6 лучших комментариев: 17 - 24 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Станцию, куда привезли гроб с телом Льва Толстого, взяли под охрану
В Тульской области запустят проверку системы оповещения населения по телевидению
Роскомнадзор объяснил, зачем ограничил работу WhatsApp* и Telegram
Туляк купил в Москве квартиру за 34,6 млн рублей и остался недоволен её отделкой
В Тульской области запустят дирижабли для отражения атак дронов
Тест на общую эрудицию. Сумеешь ли набрать хотя бы половину баллов?
