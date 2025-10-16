Арт-объект «Балалох» и площадка для бачаты: что предлагают сделать на Пролетарской набережной

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 16 октября, в Туле прошло заседание Клуба креативных индустрий, на котором обсудили концепцию благоустройства Пролетарской набережной.

На мероприятии назвали восемь проблем этой территории и пути их решений.

Так, на пустующей смотровой площадке у слияния рек Упы и Тулицы предложили поставить арт-объект «Тульский самовар».

Бетонную площадку у плотины хотят преобразовать в зону для занятия бачатой.

Вместо киоска, который не работает, установить арт-объект «Балалох». Это игра, которая должна помочь узнать больше о тульских диалектизмах.

Среди проблем Пролетарской набережной названо скопление мусора возле кафе «Том Сойер». Территорию предложили очистить.

На незадействованной береговой линии хотят проводить рыболовные фестивали.

На набережной есть незадействованная уникальная печь, ее предлагают украсить и использовать.

Активисты также предлагают высадить больше деревьев и кустарников.

Еще среди предложений — сделать яркие входные ворота на набережную.

Что думаете по этому поводу, друзья? Делитесь мнением в комментариях!