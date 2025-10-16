  1. Моя Слобода
Арт-объект «Балалох» и площадка для бачаты: что предлагают сделать на Пролетарской набережной
Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 16 октября, в Туле прошло заседание Клуба креативных индустрий, на котором обсудили концепцию благоустройства Пролетарской набережной.

На мероприятии назвали восемь проблем этой территории и пути их решений. 

Так, на пустующей смотровой площадке у слияния рек Упы и Тулицы предложили поставить арт-объект «Тульский самовар».

Снимок экрана 2025-10-16 154151.png

Бетонную площадку у плотины хотят преобразовать в зону для занятия бачатой. 

Снимок экрана 2025-10-16 154318.png

Вместо киоска, который не работает, установить арт-объект «Балалох». Это игра, которая должна помочь узнать больше о тульских диалектизмах.

Снимок экрана 2025-10-16 154439.png

Среди проблем Пролетарской набережной названо скопление мусора возле кафе «Том Сойер». Территорию предложили очистить.

Снимок экрана 2025-10-16 154634.png

На незадействованной береговой линии хотят проводить рыболовные фестивали.

Снимок экрана 2025-10-16 154945.png

На набережной есть незадействованная уникальная печь, ее предлагают украсить и использовать.

Снимок экрана 2025-10-16 155059.png

Активисты также предлагают высадить больше деревьев и кустарников.

Снимок экрана 2025-10-16 155150.png

Еще среди предложений — сделать яркие входные ворота на набережную.

Снимок экрана 2025-10-16 155312.png

Что думаете по этому поводу, друзья? Делитесь мнением в комментариях!

Фотограф:
сегодня, в 16:56 −1
Место
ТулаПролетарская набережная
Прочее
благоустройство Пролетарской набережной
