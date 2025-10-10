  1. Моя Слобода
6 лучших комментариев: 3 - 10 октября

6 лучших комментариев: 3 - 10 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

- 1 -

«Поймаю трофейную рыбу — сразу поцелую!»: тулячка вытащила из Упы огромного карпа

«Поймаю трофейную рыбу — сразу поцелую!»: тулячка вытащила из Упы огромного карпа

- 2 -

Тулякам посоветовали раз в день дезинфицировать гаджеты

Тулякам посоветовали раз в день дезинфицировать гаджеты

- 3 -

Пенсионер из Ефремова устроил бойню в больнице: три пациента находятся в реанимации

Пенсионер из Ефремова устроил бойню в больнице: три пациента находятся в реанимации

- 4 -

Невестка бывшего губернатора Дудки заняла должность в Самарском правительстве

Невестка бывшего губернатора Дудки заняла должность в Самарском правительстве

- 5 -

Тулякам рассказали, кто может рассчитывать на двойную пенсию

Тулякам рассказали, кто может рассчитывать на двойную пенсию

- 6 -

В Туле залило кипятком подъезд дома на проспекте Ленина

В Туле залило кипятком подъезд дома на проспекте Ленина

10 октября, в 16:00 +2

