6 лучших комментариев: 3 - 10 октября

«Поймаю трофейную рыбу — сразу поцелую!»: тулячка вытащила из Упы огромного карпа
Тулякам посоветовали раз в день дезинфицировать гаджеты
Пенсионер из Ефремова устроил бойню в больнице: три пациента находятся в реанимации
Невестка бывшего губернатора Дудки заняла должность в Самарском правительстве
Тулякам рассказали, кто может рассчитывать на двойную пенсию
В Туле залило кипятком подъезд дома на проспекте Ленина
