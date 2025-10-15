Публично уволенный экс-главой тульского правительства Федорищевым чиновник попал в больницу

Скрин из видео.

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого накануне в грубой форме уволил экс-глава тульского правительства, а ныне самарский губернатор Вячеслав Федорищев, сейчас госпитализирован, пишет ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

У экс-чиновника диагностирован гипертонический криз.

Инцидент произошел накануне, 14 сентября, во время визита Федорищева в Кинельский район. Он раскритиковал состояние соцобъектов, школы и дома культуры, а также нашел в траве закладной камень с поврежденной мемориальной табличкой об установке обелиска землякам — участникам Великой Отечественной войны.

Федорищев объяснил решение об отставке пренебрежением руководителя территории к истории Великой Отечественной войны. Свое поведение на видео он признал «слишком эмоциональным», но решение об увольнении Жидкова не отменил.