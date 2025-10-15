На площади перед Московским вокзалом предложили обустроить платную парковку

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Глава городской администрации Илья Беспалов провел выездное рабочее совещание, в ходе которого обсудили работы по благоустройству территории, прилегающей к Московскому вокзалу.

Илья Беспалов отметил, что администрация города уделяет большое внимание благоустройству въездных путей в город. Еще одной такой визитной карточкой Тулы должна стать площадь Московского вокзала и прилегающие к ней территории.

В следующем году планируют отремонтировать Красноармейский проспект, провести благоустройство сквера на пересечении с ул. Ф. Смирнова.

— Когда человек выходит с Московского вокзала, идет на общественный транспорт или прогуливается пешком, он должен видеть, что находится в современном городе, — заявил сити-менеджер.

Илья Беспалов обсудил с собственником внешний вид торговых павильонов, расположенных возле вокзала. Есть предложения по их ребрендингу, которые представят в ближайшее время.

Глава администрации поставил задачу рассмотреть целесообразность организации платной парковки на площади перед вокзалом.

Автомобилисты нередко используют парковку как бесплатную стоянку, оставляя на ней машины на длительный срок. Это мешает планомерной уборке, особенно в зимнее время.

Сообщается, что платное парковочное пространство позволит упорядочить этот процесс, убрать хаотичность размещения транспорта. Данный вопрос возьмут в проработку и предоставят главе предложения для дальнейшего обсуждения.

Опрос

Нужна платная парковка возле Московского вокзала?