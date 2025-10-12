Синоптик Вильфанд рассказал, когда автомобилистам нужно задуматься о смене резины на зимнюю

Устойчивого снежного покрова пока не ожидается, однако температура по утрам будет составлять около +5 градусов. Это тот режим, при котором эластичность летней резины теряется, в связи с чем тормозной путь увеличивается.

Торопиться с заменой шин владельцам автомобилей в центральном регионе России сейчас не следует. По информации Росгидромета, стабильно тёплая погода сохранится здесь минимум до 20 октября.

По словам Романа Вильфанда, надо принимать решения, основываясь на погоде, а не на календаре. Главный советчик — термометр. Следите ежедневно за температурой — она показывает, насколько остывает асфальт.