  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Синоптик Вильфанд рассказал, когда автомобилистам нужно задуматься о смене резины на зимнюю - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Синоптик Вильфанд рассказал, когда автомобилистам нужно задуматься о смене резины на зимнюю

Синоптик Вильфанд рассказал, когда автомобилистам нужно задуматься о смене резины на зимнюю

По информации Росгидромета, стабильно тёплая погода сохранится минимум до 20 октября.

Устойчивого снежного покрова пока не ожидается, однако температура по утрам будет составлять около +5 градусов. Это тот режим, при котором эластичность летней резины теряется, в связи с чем тормозной путь увеличивается.

Торопиться с заменой шин владельцам автомобилей в центральном регионе России сейчас не следует. По информации Росгидромета, стабильно тёплая погода сохранится здесь минимум до 20 октября.

По словам Романа Вильфанда, надо принимать решения, основываясь на погоде, а не на календаре. Главный советчик — термометр. Следите ежедневно за температурой — она показывает, насколько остывает асфальт.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
12 октября, в 13:00 −7
Другие статьи по темам
Событие
погодазамена шин
Люди
Роман Вильфанд
Место
Тульская область
Погода в Туле 14 октября: мокрый снег и до +8 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 октября: мокрый снег и до +8 градусов
сегодня, в 07:00, 58 1084 3
В Туле мамочкам с колясками пришлось лезь в грязь из-за припаркованного Lexus
Дежурная часть
В Туле мамочкам с колясками пришлось лезь в грязь из-за припаркованного Lexus
вчера, в 20:12, 61 2588 6
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
Жизнь Тулы и области
В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
сегодня, в 13:55, 36 574 0
В Туле водитель маршрутки сбил косулю на Калужском шоссе
Дежурная часть
В Туле водитель маршрутки сбил косулю на Калужском шоссе
сегодня, в 10:08, 19 1287 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель ГАЗели неудачно повторил нарушение Lexus и мотоциклиста
В Туле водитель ГАЗели неудачно повторил нарушение Lexus и мотоциклиста
«Биологи против фильмов ужасов», фестиваль стимпанк-культуры, еды и музыки: объявлены лауреаты премии Russian Event Awards
«Биологи против фильмов ужасов», фестиваль стимпанк-культуры, еды и музыки: объявлены лауреаты премии Russian Event Awards
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.