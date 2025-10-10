Тульский пенсионер заплатит 10 тысяч рублей за комментарий в соцсети

В Туле 70-летний Виктор Т. признан виновным в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 6 декабря 2024 года Виктор в соцсети оставил комментарий, в котором призывал избивать уроженцев Кавказа и Средней Азии. В судебном заседании мужчина пояснил, что просто захотел выразить свое отношение к вышеуказанным гражданам.

Постановлением суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 10 000 рублей.