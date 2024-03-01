6 лучших комментариев: 23 февраля - 1 марта

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Где позавтракать в центре Тулы
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Алексей Дюмин прокомментировал Послание Владимира Путина
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Обзор: на каких видах хобби зарабатывают больше всего
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С 1 марта прибавка к пенсии составит около 8000 рублей: кому положено повышение
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Тульский опыт борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями представили главе Минздрава РФ
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