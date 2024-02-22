7 лучших комментариев: 16 - 22 февраля

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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«Я не оттуда — Заходи тебе говорят»: силовики ночью ворвались в клуб «Типография»
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В Тульской области заблокируют сайт, на котором учили убивать китов
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Тулячку оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ* в соцсетях
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В Туле пассажиры трамвая вручную подвинули легковушку, перегородившую трамвайные пути
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Психолог из Узловой перевела мошенникам более 2 млн рублей
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Инспекторы ДПС помогли рожавшей тулячке добраться до роддома
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