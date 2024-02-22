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  5. 7 лучших комментариев: 16 - 22 февраля - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 16 - 22 февраля

7 лучших комментариев: 16 - 22 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

«Я не оттуда — Заходи тебе говорят»: силовики ночью ворвались в клуб «Типография»

- 2 -

В Тульской области заблокируют сайт, на котором учили убивать китов

- 3 -

Тулячку оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ* в соцсетях

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- 5 -

В Туле пассажиры трамвая вручную подвинули легковушку, перегородившую трамвайные пути

- 6 -

Психолог из Узловой перевела мошенникам более 2 млн рублей

- 7 -

Инспекторы ДПС помогли рожавшей тулячке добраться до роддома

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7 лучших комментариев: 9 - 16 февраля
7 лучших комментариев: 9 - 16 февраля
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